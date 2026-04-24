Eles criaram um cereal no quarto de casa e hoje faturam milhões em 15 mil lojas nos EUA

A história da Three Wishes Cereal começou onde muitas grandes ideias de nicho nascem: na frustração de um corredor de supermercado. Em 2019, Margaret Wishingrad percebeu que não havia uma única opção de cereal saudável para seu bebê que não fosse carregada de açúcar e grãos.

Ao compartilhar o incômodo com o marido, Ian, dono de uma agência de publicidade, a lâmpada acendeu. "Ninguém está revolucionando essa categoria", pensou ele.

O casal decidiu, então, transformar o apertado apartamento de um quarto em Nova York em um laboratório de testes.

Foram dois anos e mais de 100 versões da receita até chegarem aos "três desejos" que dão nome à marca: alto teor de proteína, baixo açúcar e zero grãos, tudo isso sem o gosto de papelão comum em produtos saudáveis. Para tirar o projeto do papel, os Wishingrads fizeram o chamado bootstrapping, investindo US$ 250 mil de economias próprias.

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A guerra dos 'Alphas': como o casamento sobreviveu

O maior obstáculo, no entanto, não foi a fórmula do cereal, mas a dinâmica de poder entre o casal. Anteriormente, Ian era o chefe na agência e Margaret a número dois. Na Three Wishes, os papéis se inverteram: as habilidades operacionais de Margaret a tornaram a CEO natural.

"Ele não estava preparado para ser o número dois", revela Margaret. O conflito de ego foi tão intenso que o casamento quase não sobreviveu. O casal chegou a tentar aulas de dança para se reconectar, mas o instrutor foi taxativo: "Nunca vi isso antes: dois 'alphas' tentando liderar ao mesmo tempo".

O 'Sonho Febril' em 15.000 lojas

Hoje, a marca é um sucesso estrondoso, presente em gigantes como Whole Foods, Sprouts e Costco. O que começou em uma cozinha minúscula agora é uma empresa de escala nacional que desafia os conglomerados de alimentos.

Para Margaret, ver sua foto no verso das caixas em 15.000 lojas ainda parece irreal. "É um sonho febril. Não entendo como tudo isso aconteceu, mas deu certo", celebra.

Para outros casais que pensam em empreender, o conselho é claro: respeite o espaço do outro e entenda que, no trabalho, o sucesso do negócio deve estar acima da hierarquia doméstica.

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