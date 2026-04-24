Adeus, Burnout: Ela trocou cargo de chefia por hobby do YouTube e hoje fatura US$ 13 mil

Trisha Soo faz parte de uma geração que descobriu que o sucesso não precisa vir de tabelas de crescimento, mas das próprias mãos.

Professora de educação especial durante o dia e artista durante a noite, a jovem de 32 anos transformou a caligrafia — um hobby que aprendeu com tutoriais no YouTube aos 10 anos — em uma fonte de renda extra que já soma US$ 13.000 (cerca de SG$ 16.500) anuais.

Batizado de "Fully Scripted", o negócio nasceu de um momento de ruptura. Após sofrer ataques de pânico devido ao estresse extremo em um cargo de liderança, Trisha pediu demissão.

"O limite foi acordar e já sentir pavor do celular", conta. Ela tirou um ano sabático para monetizar sua arte e, hoje, equilibra a sala de aula com a rotina de empreendedora.

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A jornada das 12 horas

A rotina de Trisha exige disciplina e muitas noites em claro. Sua jornada é dividida em dois turnos intensos:

Turno 1 (Educação): Trabalha quatro dias por semana como professora, das 12h às 18h.

Turno 2 (Arte): Após cuidar de seus cães, ela assume o estúdio caseiro das 21h às 3h da manhã.

Embora o cansaço seja real, ela prefere o silêncio da madrugada. "É um estresse diferente do primeiro emprego. Agora trabalho com as mãos e gerencio meu próprio negócio, em vez de olhar para números em um computador."

O desafio do mundo real: vendas e marketing

Nem tudo são flores no empreendedorismo artístico. Trisha lida com a imprevisibilidade financeira e a desmoralização de produtos que não vendem. Recentemente, produziu 10 unidades de um livro de adesivos e não conseguiu vender todas. "Vou aprendendo conforme faço. Às vezes dá certo, às vezes não."

Atualmente, o foco da "Fully Scripted" são pedidos corporativos e personalizados, como uma encomenda recente de 45 bolsas feitas à mão com aplicação de folha de ouro para uma empresa. Para escalar, ela utiliza o iPad e o aplicativo Procreate, digitalizando processos que antes levavam horas no papel.

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