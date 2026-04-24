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Adeus, Burnout: Ela trocou cargo de chefia por hobby do YouTube e hoje fatura US$ 13 mil

Trisha Soo trocou o esgotamento corporativo pelas madrugadas criativas e hoje fatura com caligrafia em Singapura.

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17h30.

Trisha Soo faz parte de uma geração que descobriu que o sucesso não precisa vir de tabelas de crescimento, mas das próprias mãos.

Professora de educação especial durante o dia e artista durante a noite, a jovem de 32 anos transformou a caligrafia — um hobby que aprendeu com tutoriais no YouTube aos 10 anos — em uma fonte de renda extra que já soma US$ 13.000 (cerca de SG$ 16.500) anuais.

Batizado de "Fully Scripted", o negócio nasceu de um momento de ruptura. Após sofrer ataques de pânico devido ao estresse extremo em um cargo de liderança, Trisha pediu demissão.

"O limite foi acordar e já sentir pavor do celular", conta. Ela tirou um ano sabático para monetizar sua arte e, hoje, equilibra a sala de aula com a rotina de empreendedora.

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A jornada das 12 horas

A rotina de Trisha exige disciplina e muitas noites em claro. Sua jornada é dividida em dois turnos intensos:

  • Turno 1 (Educação): Trabalha quatro dias por semana como professora, das 12h às 18h.

  • Turno 2 (Arte): Após cuidar de seus cães, ela assume o estúdio caseiro das 21h às 3h da manhã.

Embora o cansaço seja real, ela prefere o silêncio da madrugada. "É um estresse diferente do primeiro emprego. Agora trabalho com as mãos e gerencio meu próprio negócio, em vez de olhar para números em um computador."

O desafio do mundo real: vendas e marketing

Nem tudo são flores no empreendedorismo artístico. Trisha lida com a imprevisibilidade financeira e a desmoralização de produtos que não vendem. Recentemente, produziu 10 unidades de um livro de adesivos e não conseguiu vender todas. "Vou aprendendo conforme faço. Às vezes dá certo, às vezes não."

Atualmente, o foco da "Fully Scripted" são pedidos corporativos e personalizados, como uma encomenda recente de 45 bolsas feitas à mão com aplicação de folha de ouro para uma empresa. Para escalar, ela utiliza o iPad e o aplicativo Procreate, digitalizando processos que antes levavam horas no papel.

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