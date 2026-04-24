A ideia simples que virou um negócio lucrativo de presentes sob medida

Mais de 30 milhões de brasileiros empreendem hoje no país, segundo dados do IBGE. O número impressiona, mas não traduz a complexidade de sustentar um negócio, uma realidade que Ana Amélia Galli conhece de perto.

Após mais de duas décadas na advocacia, ela decidiu deixar a carreira corporativa para abrir a própria empresa. A mudança deu origem à LilyBliss, que começou como um e-commerce de produtos naturais (incluindo velas, difusores e óleos essenciais) e evoluiu, a partir da demanda dos clientes e de uma lacuna no mercado, para um negócio de presentes personalizados.

Hoje, a empresa atende tanto pessoas físicas quanto clientes corporativos, com operação estruturada em curadoria de produtos, personalização de kits e atendimento direto ao consumidor.

Da revenda à criação de experiências

Ana Amélia conta que, tanto no varejo quanto no segmento corporativo, sempre predominaram opções de presentes padronizados e com pouca diferenciação. “O mercado estava saturado, tudo muito genérico”, conta.

A partir dessa leitura, os kits que a empreendedora vendia deixaram de ser conjuntos de produtos e passaram a ser organizados como experiências sensoriais, integrando aroma, sabor e estética. E tudo personalizado.

Os kits incluem itens como cafés especiais, chás orgânicos, chocolates artesanais e produtos aromáticos, organizados para criar uma sequência de uso. Em geral, os presentes incluem nome do presenteado, mensagens customizadas e identidade visual alinhada a empresas.

Outro elemento da estratégia é a escolha de fornecedores. A empresa prioriza marcas nacionais e pequenos produtores, alinhados à proposta de produtos naturais e sustentáveis – uma decisão que, segundo a fundadora, também reforça a conexão com o propósito da marca.

“Tenho preferência por fornecedores que conheço de perto — gosto de visitar, entender sua história e construir uma relação de confiança”, diz Ana Amélia.

Atendimento como diferencial competitivo

A operação também se apoia em um modelo de atendimento direto. A maior parte dos pedidos corporativos é realizada por meio de contato via WhatsApp.

Esse formato, de acordo com Ana, permite captar com mais precisão o que o cliente busca e adaptar a entrega. A interação próxima contribuiu para o crescimento orgânico do negócio, com indicações entre clientes e avaliações positivas em plataformas públicas.

“Quando o cliente percebe que alguém realmente entendeu o que ele quer comunicar com o presente, a experiência muda completamente”, explica.

Atualmente, a empresa registra nota máxima em avaliações no Google e não possui reclamações formais registradas.

Crescimento e estrutura operacional

Com cerca de cinco anos de operação, a LilyBliss passou por uma mudança estratégica há aproximadamente três anos, quando intensificou o foco em presentes personalizados. Desde então, o negócio reporta crescimento consistente, em 2025 o faturamento triplicou e a LilyBliss passou a atender mais de 200 empresas.

Hoje, a receita está dividida de forma equilibrada entre pessoa física e jurídica. A estratégia para os próximos ciclos inclui ampliar a atuação no segmento corporativo, especialmente com soluções sob medida para empresas.

A operação conta com equipe dedicada à montagem dos kits, logística e atendimento, além de estrutura administrativa e showroom para clientes que desejam conhecer os produtos presencialmente.

Um mercado em transformação

A trajetória da LilyBliss acompanha mudanças no comportamento de consumo, especialmente no segmento de presentes. A busca por personalização e significado tem influenciado tanto consumidores quanto empresas.

Nesse cenário, a capacidade de interpretar demandas e traduzir expectativas em experiências se consolida como um diferencial competitivo.

A empresa estruturou sua operação a partir dessa leitura, transformando uma demanda recorrente em modelo de negócio.

“Você tem que saber onde quer chegar, porque vai ser testado o tempo todo. E, quando você tem um objetivo claro, desistir não é uma opção”, afirma a fundadora.