A ideia simples que virou um negócio lucrativo de presentes sob medida

Redação Exame
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19h02.
Última atualização em 24 de abril de 2026 às 19h04.
Mais de 30 milhões de brasileiros empreendem hoje no país, segundo dados do IBGE. O número impressiona, mas não traduz a complexidade de sustentar um negócio, uma realidade que Ana Amélia Galli conhece de perto.
Após mais de duas décadas na advocacia, ela decidiu deixar a carreira corporativa para abrir a própria empresa. A mudança deu origem à LilyBliss, que começou como um e-commerce de produtos naturais (incluindo velas, difusores e óleos essenciais) e evoluiu, a partir da demanda dos clientes e de uma lacuna no mercado, para um negócio de presentes personalizados.
Hoje, a empresa atende tanto pessoas físicas quanto clientes corporativos, com operação estruturada em curadoria de produtos, personalização de kits e atendimento direto ao consumidor.
Ana Amélia conta que, tanto no varejo quanto no segmento corporativo, sempre predominaram opções de presentes padronizados e com pouca diferenciação. “O mercado estava saturado, tudo muito genérico”, conta.
A partir dessa leitura, os kits que a empreendedora vendia deixaram de ser conjuntos de produtos e passaram a ser organizados como experiências sensoriais, integrando aroma, sabor e estética. E tudo personalizado.
Os kits incluem itens como cafés especiais, chás orgânicos, chocolates artesanais e produtos aromáticos, organizados para criar uma sequência de uso. Em geral, os presentes incluem nome do presenteado, mensagens customizadas e identidade visual alinhada a empresas.
Outro elemento da estratégia é a escolha de fornecedores. A empresa prioriza marcas nacionais e pequenos produtores, alinhados à proposta de produtos naturais e sustentáveis – uma decisão que, segundo a fundadora, também reforça a conexão com o propósito da marca.
“Tenho preferência por fornecedores que conheço de perto — gosto de visitar, entender sua história e construir uma relação de confiança”, diz Ana Amélia.
A operação também se apoia em um modelo de atendimento direto. A maior parte dos pedidos corporativos é realizada por meio de contato via WhatsApp.
Esse formato, de acordo com Ana, permite captar com mais precisão o que o cliente busca e adaptar a entrega. A interação próxima contribuiu para o crescimento orgânico do negócio, com indicações entre clientes e avaliações positivas em plataformas públicas.
“Quando o cliente percebe que alguém realmente entendeu o que ele quer comunicar com o presente, a experiência muda completamente”, explica.
Atualmente, a empresa registra nota máxima em avaliações no Google e não possui reclamações formais registradas.
Com cerca de cinco anos de operação, a LilyBliss passou por uma mudança estratégica há aproximadamente três anos, quando intensificou o foco em presentes personalizados. Desde então, o negócio reporta crescimento consistente, em 2025 o faturamento triplicou e a LilyBliss passou a atender mais de 200 empresas.
Hoje, a receita está dividida de forma equilibrada entre pessoa física e jurídica. A estratégia para os próximos ciclos inclui ampliar a atuação no segmento corporativo, especialmente com soluções sob medida para empresas.
A operação conta com equipe dedicada à montagem dos kits, logística e atendimento, além de estrutura administrativa e showroom para clientes que desejam conhecer os produtos presencialmente.
A trajetória da LilyBliss acompanha mudanças no comportamento de consumo, especialmente no segmento de presentes. A busca por personalização e significado tem influenciado tanto consumidores quanto empresas.
Nesse cenário, a capacidade de interpretar demandas e traduzir expectativas em experiências se consolida como um diferencial competitivo.
A empresa estruturou sua operação a partir dessa leitura, transformando uma demanda recorrente em modelo de negócio.
“Você tem que saber onde quer chegar, porque vai ser testado o tempo todo. E, quando você tem um objetivo claro, desistir não é uma opção”, afirma a fundadora.