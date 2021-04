Na contramão da crise, Inovahub busca futuros unicórnios

A Inovahub, primeira aceleradora digital do Brasil, tem crescido bastante recentemente. Na semana passada, dois empresários entraram para o time de sócios da companhia: Janguiê Diniz e Marcus Marques. Os dois executivos realizaram aporte financeiro na empresa e passaram a ter participação direta nos negócios.

O intuito da nova parceria é ajudar no desenvolvimento das startups com bom potencial de crescimento. A empresa, que tem um valuation de 130 milhões de reais, está em busca de futuros unicórnios (startups avaliadas no mercado em mais de 1 bilhão de dólares antes de abrir capital em bolsas de valores).

A Inovahub acredita que, para isso, é preciso tornar o empreendedorismo popular no país, educar o mercado no que é essencial e inspirar novas gerações. Por essas e outras razões, o negócio recém-lançado é visto pelo mercado como algo inovador.

O intuito da aceleradora é selecionar startups que conseguem resolver um problema real de mercado. Os empreendedores passam por um processo de avaliação e, quando selecionados, recebem ajuda para que consigam ter independência e autenticidade no desenvolvimento da inovação em seus modelos de negócios.

Novas parcerias

Janguiê Diniz é o fundador do quarto maior grupo de ensino superior do Brasil, o Ser Educacional. Formado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Letras pela Unicap (Universidade Católica De Pernambuco) tem uma trajetória profissional marcada pelo empreendedorismo. Ele será um dos mentores e chairman da InovaPar S.A. que controla o grupo econômico.

Já Marcus Marques é o fundador do Grupo Acelerador, que também atua com investimentos e assessoria de projetos de pequenas e médias empresas. Na Inovahub, ele será head de estratégias de marketing digital e de aceleração.

A InovaHub também vai receber apoio da Epitychia, de Diniz. Trata-se de uma venture capital, modalidade de investimento com foco em companhias menores que ainda possuem baixo faturamento e alto potencial de crescimento. A aceleradora digital também conta com o apoio dos fundos Bertha Capital e BR Angels, empresas focadas no desenvolvimento de startups.