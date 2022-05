5 mitos que impedem o sucesso dos empreendedores

Se você é dono da própria empresa (ou sonha em começar um negócio), provavelmente já escutou a máxima de que “empreender no Brasil é difícil” ou que “é preciso ter muito dinheiro para começar”. Mas a verdade é que, ainda que o caminho entre ter uma ideia inovadora, conseguir colocá-la em prática e ver o negócio prosperar seja mesmo cheio de obstáculos, a maioria das dificuldades encontradas pelos empreendedores podem ser contornadas.

O problema é que, muitas vezes, desmotivadas por estes e outros mitos que rondam o universo empreendedor, as pessoas acabam desistindo do sonho de começar o próprio negócio – e abrindo mão, portanto, de oportunidades que poderiam representar uma verdadeira virada de chave em suas vidas.

Veja como conquistar até 5 anos de lucros e resultados em até 12 meses

Nesse cenário, entender o que é real e o que não passa de desinformação é essencial. Para ajudar nessa missão, elencamos cinco dos principais mitos sobre empreendedorismo que podem impedir o sucesso do seu negócio. Veja abaixo.

1. É preciso ter muito dinheiro para começar

A ideia de que apenas pessoas ricas conseguem ter sucesso ao abrir uma empresa é um dos principais mitos relacionados ao empreendedorismo. Claro que quem tem o privilégio de começar essa jornada com bastante dinheiro em caixa tem uma vantagem, mas isso não é fator determinante para o sucesso de um negócio. Empreender e prosperar com pouco dinheiro também é plenamente possível.

Mesmo para quem não consegue muito investimento inicial, existem possibilidades. Uma delas é começar um negócio por meio de franquias, já que algumas delas estão disponíveis por a partir de R$1 mil.

2. Empreendedorismo é sinônimo de liberdade total

A possibilidade de “ser o seu próprio chefe” é frequentemente citada como uma das maiores vantagens de empreender – mas é preciso tomar cuidado com a falsa impressão que ela passa.

É que, ainda que o empreendedor de fato não tenha um superior cobrando metas mensais ou checando sua carga horária, a responsabilidade de ter um negócio independente é enorme e também exige disciplina. E o empreendedor deve, por exemplo, cumprir datas, prazos e acordos com sócios, investidores, clientes, fornecedores e funcionários.

3. Empreendedores devem ter formação acadêmica

Muitas pessoas ainda acreditam que é preciso ser formado em administração de empresas ou áreas correlatas para empreender. Mas a verdade é que, ainda que a educação formal ajude, ela não está diretamente relacionada ao sucesso dos negócios. Prova disso é que alguns dos maiores empreendedores do mundo, como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Steve Jobs não carregam um diploma universitário no currículo.

Por outro lado, aprender sobre temas como gestão de negócios e pessoas, marketing, contabilidade e logística com certeza faz a diferença no dia a dia de um negócio. Assim, quem sente que ainda precisa se aprofundar nessas temáticas, mas não tem tempo ou dinheiro para cursar uma faculdade, pode optar por cursos livres relacionados ao universo do empreendedorismo, ou até mesmo por conteúdos gratuitos na internet.

Quer receber dicas de gestão, cases de sucesso e indicações de filmes, livros e cursos sobre empreendedorismo gratuitamente? Clique aqui!

4. O processo de abertura de uma empresa é muito demorado

A ideia de que o processo de abertura de uma empresa é complicado e demorado demais pode levar muitas pessoas a desistirem do sonho de abrir o próprio negócio. Mas a verdade é que, embora o Brasil já tenha sido considerado um dos países onde mais se demora para abrir uma empresa, hoje o processo está cada vez mais rápido.

De acordo com o boletim Mapa das Empresas do 3º quadrimestre de 2021, apresentado pelo Ministério da Economia, o tempo médio para abertura de empresas no país é de 2 dias, o que representa uma redução de 21,3% (o equivalente a 13 horas) em relação ao final de 2020.

5. Os resultados demoram muito para aparecer

Não dá para dizer que essa seja uma verdade absoluta, mas também não podemos ignorar que, enquanto alguns negócios rentabilizam rapidamente, outros podem demorar mais para prosperar. Não à toa, dizem por aí que persistência e paciência são algumas das principais características do empreendedor.

O problema é que, muitas vezes, a frustração por não enxergar esse crescimento no tempo esperado leva os empreendedores a desistirem de seus negócios – quando, na verdade, uma reavaliação do plano de negócios ou a implementação de novas metodologias já resolveria o problema.

Aprenda como conquistar até 5 anos de lucros e resultados em até 12 meses

Foi pensando nisso que a EXAME se uniu com o empresário Marcus Marques, criador do Acelerador Empresarial e um dos maiores nomes em gestão e aceleração de pequenas e médias empresas no Brasil.

O resultado da parceria é a Masterclass Acelere a sua Empresa, que acontece no dia 23 de maio, às 19h30. Durante a aula, que será totalmente online e gratuita, Marques promete revelar o passo a passo para conquistar até 5 anos de lucros e resultados em até 12 meses. Para participar gratuitamente, basta realizar a sua inscrição clicando aqui.

Veja, abaixo, alguns dos temas abordados:

Como implementar gestão descomplicada

Ferramentas práticas para formar times competentes

Método comprovado de autonomia às equipes de trabalho

Delegação planejada e responsável

Formação de lideranças

Como estabelecer e acompanhar indicadores de desempenho

QUERO PARTICIPAR DA MASTERCLASS GRATUITA COM MARCUS MARQUES