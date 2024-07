Descubra 4 formas de pedir empréstimo e saiba quais são as vantagens e desvantagens de cada uma

Basicamente, o mecanismo envolvido em qualquer tipo de empréstimo é o mesmo. Trata-se de um acordo financeiro entre duas partes, uma que pede o dinheiro emprestado e a outra que vai conceder o crédito. O solicitante então devolve o valor em parcelas mensais acrescidas de juros e outros encargos, que são a remuneração pelo “aluguel” dessa verba.

Embora o processo seja semelhante, cada modalidade de empréstimo disponível no mercado tem suas particularidades, sendo mais, ou menos, vantajoso dependendo de cada situação, objetivo de uso e perfil do contratante. Por isso, é importante conhecer diferentes opções para, assim, avaliar qual é a melhor opção para você.

A seguir, conheça quatro tipos de empréstimo para pessoa física comuns no país, com um resumo do seu funcionamento, os principais prós e contras.

Crédito pessoal

Como funciona

Esta é uma linha de crédito para pessoa física em que uma instituição financeira empresta uma quantia para o seu cliente. Na modalidade, você não precisa justificar o uso do dinheiro. Basta acertar diretamente com o banco as condições do contrato, que incluem, entre outras coisas, a taxa de juros aplicada e o número de parcelas para pagamento (as opções e regras variam entre as instituições). Antes de o valor ser liberado, no entanto, o solicitante costuma passar por uma análise de crédito para verificar se tem mesmo condições de arcar com os pagamentos.

Prós

Facilidade de acesso – O recurso é solicitado e contratado de forma simples, inclusive pela internet. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode solicitar esse tipo de empréstimo.

Rápida liberação do valor – Se a sua documentação estiver correta e você for aprovado na análise de crédito, o dinheiro cai rapidamente na conta – no caso de valores pré-aprovados do banco para o cliente, pode entrar na hora.

Sem bem como garantia – O cliente não necessita apresentar um imóvel ou veículo, por exemplo, como garantia de pagamento para ter o crédito aprovado.

Opção de adiantamento – É possível adiantar o pagamento das parcelas para conseguir desconto, inclusive quitar o valor integral do empréstimo de só uma vez, reduzindo o valor total efetivamente pago.

Contras

Juros mais altos – As taxas mais elevadas, na comparação com outras modalidades de empréstimo, é certamente a maior desvantagem. Dados do fim de junho do Banco Central informam que um empréstimo pessoal com taxas pré-fixadas no Brasil pode ter juros de até 20% ao mês.

Não indicado para negativados – Quem aparece com o nome sujo na análise de crédito tem dificuldade em ter esse tipo de empréstimo liberado.

Com garantia de veículo

Como funciona

Nesta opção, você dá o seu veículo como garantia de pagamento para o banco liberar o dinheiro. São aceitos motos, veículos leves, utilitários, caminhões e até ônibus, desde que o veículo em questão atenda às condições estabelecidas pela instituição financeira escolhida, como tempo de uso e estado de conservação, além de o bem estar quitado, em nome do solicitante do empréstimo, com a documentação em dia e sem pendências, como multas.

Prós

Juros mais baixos – Como o banco tem uma garantia de recebimento, essa modalidade é uma das mais baratas. No Banco PAN, por exemplo, um empréstimo com garantia de moto tem taxas de juros a partir de 1,27% mensais.

Aprovação facilitada – Pela mesma razão, as chances de aprovação do crédito também são maiores, não requerendo justificativa para o uso do dinheiro nem comprovação de renda, o que simplifica, por exemplo, o processo para autônomos. Qualquer pessoa que tenha um veículo em seu nome pode usar essa alternativa.

Maior tempo para pagar – Os prazos de pagamento nesse caso costumam ser maiores, geralmente até 60 meses.

Valores mais altos – De acordo com o valor do bem em garantia, o dinheiro liberado pode ser mais alto do que você conseguiria em outros tipos de empréstimo, chegando a 100% do automóvel.

O veículo continua sendo usado – O bem é colocado como garantia, mas segue sendo utilizado normalmente, sem que você precise se desfazer dele.

Contras

Perda do bem, em caso de não pagamento – A principal desvantagem é que o veículo fica alienado à instituição financeira até que o empréstimo seja totalmente pago. Ou seja, caso o devedor não consiga arcar com o pagamento, ele pode ser tomado pelo banco.

Desvalorização do automóvel – Ao longo do tempo, o veículo vai perdendo valor de mercado. Portanto, se você não pagar o empréstimo, quando o bem for resgatado pelo banco valerá menos do que na época da contratação e seu valor não será suficiente para quitar totalmente o empréstimo. Dessa forma, além de perder o carro/moto, você precisará pagar a diferença.

FGTS

Como funciona

Quem trabalha com carteira assinada e optou pelo resgate do Fundo de Garantia na modalidade saque-aniversário pode fazer empréstimo junto às instituições habilitadas antecipando o recebimento de parcelas futuras do FGTS, às quais o trabalhador tem direito de sacar anualmente no mês do seu aniversário. Desse modo, o saldo do Fundo funciona como garantia para que você consiga o crédito (o valor equivalente ao empréstimo fica bloqueado na conta do FGTS até que a dívida esteja paga).

Prós

Quitação garantida – Não há preocupação com o pagamento do crédito, já que os valores correspondentes às parcelas do FGTS são automaticamente descontados e transferidos para o banco em que o trabalhador solicitou o empréstimo.

Sem parcelas mensais – Como o pagamento sai diretamente do Fundo de Garantia, não há comprometimento da renda mensal.

Taxas reduzidas – Este tipo de operação, também chamada de antecipação do FGTS, é considerado seguro para a instituição financeira, por isso os juros cobrados geralmente são mais baixos, entre 1% e 2%.

Acesso para negativados – Pessoas que estão com o nome sujo não têm restrições para contratar o empréstimo FGTS. Inclusive, essa modalidade de crédito é usada, muitas vezes, exatamente para quitar dívidas em atraso e limpar o nome.

Contras

Não está disponível para todos – Para ter acesso a esse empréstimo, é preciso ter carteira assinada, contar com saldo do FGTS e necessariamente ter optado pelo saque-aniversário do FGTS, modalidade em que você perde a possibilidade de resgate integral no caso de demissão sem justa causa.

Valor limitado ao saldo – A quantia emprestada é restrita às parcelas que seriam recebidas anualmente, que são definidas por um percentual do saldo do FGTS. Então, dependendo de quanto há na conta do FGTS, o valor disponível para as parcelas do saque-aniversário pode não ser suficiente para os seus objetivos financeiros.

Demora para voltar ao saque-rescisão – Conforme o número de parcelas acordadas com o banco, você vai ficar anos sem receber o saque-aniversário e também sem poder voltar para o saque-rescisão, opção padrão de resgate do FGTS, em que o saldo total é liberado em caso demissão. Só depois de tudo pago, essa mudança poderá ser feita se for do seu interesse.

Consignado

Como funciona

Trata-se de uma modalidade em que o desconto da prestação do empréstimo é feito diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário de quem pediu o dinheiro emprestado. Bastante usada, essa opção representa um terço de todo o saldo de crédito para pessoa física com recursos livres no país. Está disponível para funcionários de empresas do setor privado com carteira assinada, servidores públicos, militares das Forças Armadas, aposentados e pensionistas do INSS e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Prós

Juros baixos e fixos – Como os riscos de atraso ou não recebimento são menores para a instituição financeira, o crédito consignado é mais barato e sem alterações do número ou valor das parcelas. Segundo o Banco Central, as taxas partem de 1,4% (variando conforme o banco, mas há um teto a ser respeitado).

Praticidade de pagamento – As parcelas são pagas automaticamente, com desconto direto do seu salário ou benefício recebido.

Facilidade para contratar – A aprovação do crédito é simples e rápida, com o comprovante de renda sendo o seu próprio holerite.

Liberação para negativados e não bancarizados – Essa modalidade é ainda uma opção de empréstimo para quem está com o nome sujo. E, uma vez que o dinheiro não sai de uma conta corrente, é também uma opção acessível para não bancarizados.

Prazos mais longos – A estabilidade de renda permite que os bancos ofereçam prazos extensos, de até 120 meses, para este empréstimo.

Contras

Risco de perder o emprego – Quem é assalariado, se perder o emprego, pode ter que quitar a dívida toda de uma vez, dependendo do contrato. Nesse caso, a pessoa precisa tentar renegociar o pagamento, que provavelmente terá de ser feito como um crédito pessoal, a juros mais altos.

Dívida longa – Se por um lado, a possibilidade de ter mais tempo para pagar é positiva, por outro, ter uma dívida de longo prazo é também uma desvantagem, afinal sua remuneração será comprometida por muitos meses.

Menor flexibilidade – Nessa modalidade, não é possível adiar o pagamento das parcelas nem mudar os valores em caso de emergência.

Limitação de valor – A quantia que pode ser emprestada é limitada e está vinculada à margem consignável que você tem (máximo do salário que pode ser dedicado a empréstimos), de acordo com a sua renda mensal, de forma que não represente uma ameaça às suas finanças.