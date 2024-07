Conheça as vantagens do Cartão BTG Black e saiba como pedir o seu

O cartão de crédito pode ser a armadilha ou a bênção para a organização financeira de qualquer um. Com controle, ajuda a organizar os pagamentos e garante bônus em cada compra. Desorganizado, pode virar uma montanha de juros sobre juros.

Nesse meio tempo o que faz diferença são as formas de personalização do seu pacote: e aqui o Cartão BTG Black faz toda a diferença com módulos específicos para o seu uso. Confira tudo sobre a nova modalidade do BTG Black e saiba como começar a aproveitá-las.

Tipo de cartão

Na hora de escolher um cartão de crédito, o tipo de cartão é um dos primeiros aspectos a considerar. Ao fazer a sua escolha por um cartão de crédito a relação custo-benefício é sempre a chave. Nesse ponto o Cartão BTG Black é aquele que alia a maior quantidade de vantagens e pode ser gratuito se você contar com investimentos no banco.

Nesse caso, a cada R$ 10 mil investidos no banco ou R$ 1 mil gastos você consegue descontar R$ 10 da mensalidade. Como veremos, quanto mais investimentos, mais vantagens você consegue somar nesse cartão, além de contar com fundos exclusivos do banco.

Flexibilidade e personalização

A capacidade de flexibilização e personalização de um cartão de crédito é algo relativamente recente no mercado. Cartões de crédito só costumavam ter essas funções em planos para pouquíssimos clientes - ou até a tecnologia dar uma força.

É o caso do BTG Pactual Black, que usa um modelo de Módulos. Cada módulo conta com um benefício exclusivo que incide uma tarifa diferente no cartão. Todos podem ser gratuitos, desde que você possua investimentos ou gastos suficientes para isso.

Os principais módulos para o cartão Black são:

Módulo Entretenimento

No Módulo Entretenimento você consegue acesso a diversas modalidades exclusivas do grupo BTG (mesmo grupo de controle da Exame); além dos Benefícios Mastercard (que garantem descontos em shows, eventos e festivais), você consegue acesso a produtos Empiricus, Arena BTG, Kinoplex e outros.

Módulo Viagem

Esse é ideal para quem é frequentador de aeroporto: esse benefício te garante IOF Especial, devolvendo 3,28% dos valores gastos no exterior em cashback (diminuindo sua taxa de operações em moeda estrangeira e a necessidade de viajar com papel) e te dá acesso a 4 Salas VIP LoungeKey nos aeroportos brasileiros.

Módulo Investimentos

Com esse Módulo fica ainda mais fácil conseguir gratuidade: ele te garante um fundo de investimento renda fixa taxa zero de cobrança, além de acesso a conteúdos exclusivos Exame, para você aprender como investir com ainda mais habilidade.

Módulo Segurança Extra

O Módulo Segurança Extra é um benefício com Seguro Conta e Cartão para casos de golpe e clonagem. Você ainda ganha um suporte exclusivo via WhatsApp para resolver crises com mais agilidade e praticidade.

Módulo Transacional

Para quem tem família ou quer concentrar as despesas da casa, esse é um excelente módulo de organização. Ele garante dois cartões adicionais personalizados isentos da taxa de adesão que você pode distribuir entre cônjuge ou filhos, por exemplo; 10 dias sem juros no Limite de Conta e 10% de cashback em tags de veículos.

Programa de fidelidade

O BTG Black oferece duas formas de participar do programa de fidelidade:

Recebendo 1% de cashback na fatura do cartão : isso equivale a ter um desconto em todas as compras no crédito, e um alívio se você usar plataformas de pagamento como AME para pagar boletos no crédito.

: isso equivale a ter um desconto em todas as compras no crédito, e um alívio se você usar plataformas de pagamento como AME para pagar boletos no crédito. Trocando por pontos: a forma mais comum adotada pelos cartões, é usada no BTG Black com uma proporção 1 dólar = 2,2 pontos Livelo ou Esfera, os mais utilizados no mercado.

Na hora de fazer a sua escolha, considere que o cashback é mais útil para quem quer ter descontos na fatura, enquanto os pontos são melhores para viagens ou compras - mas precisam de uma atenção cuidadosa quanto à promoções e datas de compras.

Limite de crédito

O limite de crédito é um dos pontos mais importantes a ser avaliado. Alguns cartões oferecem limites iniciais que podem ser aumentados conforme o uso responsável e o pagamento pontual das faturas. Além disso, há cartões que utilizam seus investimentos como base para definir um limite de crédito mais alto.

Com o BTG Black, você consegue crédito de acordo com o seu potencial de investimento e histórico de compras, usando como base os dados que você agrega. A dica aqui é a mesma para todos os cartões: traga seus dados para o banco de usa preferência para uma melhor análise de crédito via Open Banking.

Segurança

A segurança é um fator essencial na escolha de um cartão de crédito. Verifique se o cartão oferece tecnologias avançadas de segurança, como:

Autenticação de dois fatores

Tecnologia de tokenização para transações online

Monitoramento de fraude em tempo real

Bloqueio e desbloqueio de cartão via app

Biometria facial ou digital para acesso

Essas medidas ajudam a proteger suas transações e a garantir que seu cartão seja utilizado de forma segura.

Devo contratar o BTG Pactual Black?

A resposta é: sim! O cartão está à frente de muitos dos seus concorrentes em benefícios e possui diversas facilidades para tornar o seu consumo e uso mais inteligente. Ele é especialmente útil para fãs de viagens e experiências, tornando todas elas mais baratas.

Nossa dica sobre como usá-lo é: concentre seus investimentos no BTG. Com isso você maximiza os ganhos, somando módulos no cartão e conseguindo descontos adicionais. Comece contratando o módulo de Cashback, e com os 1% que sobrar em cada fatura, faça investimentos no banco em renda fixa.

Depois que tiver acumulado o suficiente, contrate o Módulo Investimentos e migre seus investimentos de base e reserva de emergência para o fundo renda fixa de taxa zero do BTG. Isso vai te garantir um rendimento acima da média. A partir daí, personalize a conta de acordo com seus interesses, aproveitando que o Módulo Entretenimento é gratuito!