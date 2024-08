Depois de quebrar, ele criou "imobiliária de carros" que vende veículos em 40 minutos

A Vaapty, pioneira no segmento de franchising para intermediação de venda de veículos no Brasil, inaugura nesta sexta-feira, 9, sua centésima loja no bairro Itaim Paulista, em São Paulo.

Com um modelo de negócio que funciona como uma espécie de "imobiliária de carros", a empresa paranaense já movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas de veículos, conectando compradores e vendedores sem a necessidade de estoque. A compra e venda de veículo acontece em apenas 40 minutos.

O empreendedor paranaense Ycaro Azevedo quebrou uma vez antes de fundar a Vaapty há quatro anos. O negócio ganhou escala e capilaridade com a abertura de franquias. No último ano, a empresa cresceu 1737,45%, atingindo receita líquida operacional de R$ 8,36 milhões, segundo o ranking EXAME Negócios em Expansão 2024.

Como a Vaapty foi criada

Com mais de dez anos de experiência no mercado de venda de automóveis, o paranaense Ycaro Azevedo decidiu usar todos os macetes do ramo num negócio próprio. O empreendedor queria ser a 'imobiliária dos carros', fazendo a ponte entre vendedores e compradores de veículos usados.

"Muita gente quer empreender nesse setor, mas não consegue ser vendedor autônomo porque não tem o capital necessário para ter estoque", explica.

A ideia era boa, mas não teve resultados positivos. Em 2019, o empreendedor faliu e perdeu o capital investido.

Depois de alguns meses reavaliando o projeto, Azevedo fundou a Vaapty. As mudanças incluíram a redução de custos e processos e a entrada no modelo de franquias.

Como funciona o modelo de negócio

A empresa capta veículos de pessoas físicas para serem comercializados com empresas. Entre os compradores estão lojistas, concessionárias, além de investidores que aplicam dinheiro nos modelos para revender.

O sistema faz uma precificação automática dos veículos levando em consideração o mercado atual e as condições do automóvel. Quem pagar mais, leva.

"O franqueado tem o ponto físico e um time de vendas, que faz toda a captação dos clientes que querem vender na região. A venda para as concessionárias é feita pela franqueadora”, explica.

O crescimento da Vaapty

A Vaapty foi uma das 371 empresas que participaram do ranking EXAME Negócios em Expansão 2024. Com a abertura de novas franquias, a rede viu sua receita líquida operacional crescer 1737,45% no ano passado, para 8,36 milhões de reais.

O maior anuário de empreendedorismo no país classifica as empresas conforme o crescimento percentual da receita líquida. A empresa paranaense está na segunda posição da categoria de 5 a 30 milhões de reais. Veja o ranking completo aqui.

O crescimento da Vaapty está relacionado a entrada no mercado de franquias. A empresa já tem 200 unidades vendidas. A 100ª loja foi inaugurada no bairro Itaim Paulista, em São Paulo.

"A empresa já movimenta mais de R$ 1 bilhão. Nosso objetivo é marcar presença em cidades com mais de 80 mil habitantes", diz Ycaro.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.