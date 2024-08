Há dez anos no mercado, a rede de empanadas La Guapa decidiu que é a hora de adicionar novos investidores ao negócio e anuncia a entrada no mercado de franquias. Fundada pela chef argentina Paola Carosella e restaurateur Benny Goldenberg, a marca pretende ter franqueados ainda neste ano. A expectativa é abrir oito unidades nos próximos meses, chegando a 100 lojas em 2030.

Para muitas empresas, a aposta no mercado de franquias vem do desejo de acelerar a expansão e se consolidar no mercado, mas esse não é o caso da La Guapa, garante o CEO Benny Goldenberg. Com 36 lojas próprias em operação e uma fábrica de empanadas em São Paulo, o executivo afirma que a companhia está pronta para compartilhar seu know-how com os franqueados e gerar o famoso ganha-ganha.

"Temos um modelo de negócio muito franqueável: lojas pequenas com operação simples e investimento inicial baixo. Decidimos entrar no franchising agora por que estamos maduros e podemos transferir nossa expertise aos franqueados", explica o CEO.

Um dos diferenciais da rede será o cuidado para não ter lojas próprias e franqueadas operando nas mesmas cidades. No franchising é comum os franqueados criticarem a presença dos dois modelos de negócio na mesma praça. A La Guapa deve ganhar novas próprias em cidades onde a marca já opera, ao passo que entra em novos locais com franquias.

O investimento inicial em uma loja de 50 metros quadrados é de R$ 550.000 com taxa de franquia e prazo de retorno de dois a três anos. O contrato é de 60 meses e a rentabilidade prevista é de 20%.

A ideia é crescer aos poucos e de forma sólida, como a companhia tem trabalho na última década. O projeto de franquias foi formatado pelo Cherto Consultoria e, desde maio, a La Guapa conta com Fabio Furquim como diretor de franquia. O executivo tem passagens por franquias como Subway, Pizza Hut, Burger King e o grupo Alife Nino.

O mercado de franquias tem chamado a atenção pelo seu bom desempenho apesar das adversidades econômicas. Mesmo com um 2023 desafiador para o varejo, as franquias crescem 14,3% e faturam R$ 240 bilhões. No primeiro trimestre de 2024, mais um crescimento de dois dígitos: 19,1%, e receita de R$ 60,5 bilhões.

Franquia, um plano antigo

La Guapa: rede de empanadas foi fundada há dez anos em São Paulo (Bruno Geraldi/Divulgação)

A companhia vem se preparando para a expansão há alguns anos. Fundada em 2014 com a missão de levar comida de verdade (e sustentável) para o balcão de loja, a La Guapa sempre se preocupou em manter a produção artesanal e com ingredientes de qualidade, mesmo com o ganha de escala.

A primeira unidade foi inaugurada no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista. Na época, cada sócio investiu R$ 100.000 no projeto. “Fizemos apenas o investimento na primeira unidade. A partir daí, a primeira loja pagou a segunda, a segunda pagou a terceira, e assim foi”, diz Paola Carosella em entrevista à EXAME em 2020.

Há quatro anos a empresa recebeu R$ 50 milhões e uma nova sócia, a gestora de private equity Concept Investimentos. Com o aporte, a La Guapa atingiu um novo patamar, abrindo unidades fora de São Paulo e desenvolvendo a cadeia logística -- que agora também vai abastecer as unidades franqueadas.

A rede conta com lojas no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Distrito Federal -- além de São Paulo, é claro. Num primeiro momento, a companhia visa crescer no interior paulista e em municípios próximos as capitais onde a marca já está posicionada. A região Nordeste, onde a marca ainda não tem lojas, deve entrar no radar da empresa com as franquias.

Sobre a capacidade de produção, o CEO afirma que a companhia está preparada para absorver o aumento de demanda. A La Guapa produz cerca de 700.000 empanadas por mês, mas após dois anos de reformas, a fábrica central tem capacidade de produção de 3 milhões de empandas por mês.

"Não vamos testar a expansão com os franqueados. O modelo de negócio já está pronto, toda a produção e distribuição já está estruturada e pronta para atrair franqueados", diz Goldenberg.