Demitida por multinacional, ela agora leva PMEs ao topo do Google

Depois de 15 anos como CLT em indústrias farmacêuticas, Ana Beatriz Portela detectou, estudou e resolveu um problema de empresas de todos os tamanhos: um bom posicionamento nos sites de busca.

Ana Beatriz teve uma trajetória de muito estudo. Nasceu no entorno do Distrito Federal e foi a única dos cinco filhos a se formar no ensino superior, em Administração de Empresas. Trabalhou em duas multinacionais farmacêuticas e percebeu, na última delas, que nem sabia do que o filho de sete anos gostava de comer, porque vivia em função do emprego. Foi na pandemia que ela resolveu empreender. “Me vi fora do mercado e precisava fazer algo para não voltar à periferia”, conta.

A administradora começou a trabalhar com uma agência de marketing digital voltada para a área da saúde. Foi prestando este serviço que detectou um grande gargalo. As empresas literalmente não tinham ideia de como serem encontradas pelos clientes em sites de busca.

Para figurar na primeira página do Google, uma empresa tem três caminhos: anúncios, uma ferramenta do Google que a maioria das pessoas não sabe usar, ou um site bem construído e atualizado frequentemente dentro das normas de SEO, ou Search Engine Optimization, em português “otimização para motores de busca”. O terceiro caminho, mais profissional, era especializado e caro para a maioria dos clientes dela.

“Foi então que comecei a estudar marketing de geolocalização e descobri um mundo novo, cheio de oportunidades”, explica. Ela buscou aperfeiçoamento em cursos online fora do país e abriu em 2022 a BP Hub, empresa especializada em negócios locais e sua gestão de perfil no Google. Na prática, ela ajuda empresários a gerenciarem como e em que lugar sua empresa aparece na pesquisa dos usuários.

“A nossa solução é acessível com investimento de R$ 15 por dia para empresas de qualquer segmento”, explica. Os resultados são os mesmos independentemente do dispositivo usado para a pesquisa e até mesmo da localização do negócio. “Tenho cliente que é carrinho de cachorro-quente e fica em uma vaga de estacionamento. Eu coloco o pin do Google e ele é localizado normalmente”, explica.

A BP Hub tem mais de 350 clientes atendidos no Brasil e em Portugal e está expandindo sua atuação para Moçambique. “Em média uma empresa leva seis meses para aparecer organicamente na primeira página do Google. Nossos clientes levam em média 45 dias e alguns deles conseguiram com uma semana”, explica. Para tanto, a BP Hub minera os dados, ajusta o que está fora do algoritmo e corrige, semanalmente, o que for necessário, de acordo com o segmento da empresa.

Por empreender em um mercado majoritariamente masculino – menos de 20% das posições de liderança em tecnolgia são ocupadas por mulheres – Ana Beatriz já foi confundida em reuniões com secretária ou perguntada se era esposa de algum participante. “Consegui meu espaço mais por um posicionamento pessoal do que uma mudança de mercado, porque decidi não me vitimizar”, conta. Ela é a atual presidente da seção brasiliense da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, palestrante sobre Inteligência artificial, marketing de geolocalização e empreendedorismo feminino.