Portugal: destino oferece qualidade de vida para as pessoas e incentivos para os negócios

Lisboa, a charmosa capital de Portugal, é frequentemente classificada como uma das cidades mais interessantes para se visitar, segundo os próprios moradores. A cidade se destaca não apenas por sua rica história e cultura, mas também por fatores como segurança, qualidade de vida e uma das melhores infraestruturas de saúde pública do mundo. Impulsionada por essas e outras características, Lisboa tem se tornado um local que atrai turistas, expatriados e, cada vez mais, empresários que enxergam no país uma excelente porta de entrada para a Europa.

Portugal é reconhecido por sua estabilidade política e social, ocupando o 7º lugar entre os países mais seguros do mundo, de acordo com o Global Peace Index 2024. Essa estabilidade, combinada com baixas taxas de criminalidade, cria um destino ideal para quem busca um ambiente seguro, tanto para viver, com o clima mais ameno da Europa, quanto para investir. No Quality of Living Report 2024, da Mercer, Lisboa ocupa a 27ª posição entre 241 cidades globais e é celebrada por seu clima, saúde, saneamento e qualidade de vida, que equilibram harmoniosamente custos e benefícios.

Além disso, o ambiente de negócios em Portugal tem registrado avanços notáveis nos últimos anos. O país implementou incentivos fiscais e reformas administrativas, tornando-se mais atrativo para investidores estrangeiros, particularmente em setores estratégicos como tecnologia, energias renováveis e turismo.

Empresas brasileiras, em especial, têm se beneficiado de um suporte institucional robusto, proporcionado, por exemplo, pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira (CCILB), pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Essas organizações tem desempenhado um papel fundamental no apoio a empreendedores brasileiros, auxiliando na análise de oportunidades de negócios e na navegação pelo ambiente regulatório europeu, ajudando-os a identificar as áreas mais estratégicas para expansão, seja para exportação ou para desenvolvimentos de negócios no país.

Outro fator que amplia as oportunidades para investidores brasileiros é a perspectiva de aprovação do Acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo promete fortalecer os laços comerciais entre os blocos, criando um ambiente ainda mais favorável para o fluxo de bens, serviços e capitais entre as regiões. Portugal, com sua localização estratégica e fortes laços culturais e econômicos com o Brasil, se posiciona como o ponto de entrada ideal para empresas brasileiras no mercado europeu, especialmente no da União Europeia.

Essa conexão é reforçada pela expressiva comunidade brasileira residente em Portugal, que é a maior comunidade estrangeira no país. De acordo com a Agência para a Integração, Migração e Asilo (AIMA), são 368.449 brasileiros com autorização de residência regularizada, representando 35,3% do total de imigrantes em Portugal. Essa presença significativa contribui para a criação de redes de negócios e suporte mútuo, tornando o país um ambiente acolhedor para empresários e trabalhadores brasileiros. Estima-se que, se somarem os brasileiros que estão registrados no país com passaportes de outros países europeus, o número se aproxime de 800 mil.

Portugal também oferece acordos bilaterais e multilaterais, incentivos fiscais atraentes, imóveis a preços acessíveis e uma força de trabalho qualificada. Para empresas brasileiras que desejam expandir suas operações para a Europa, o país oferece o caminho ideal, graças às relações culturais e econômicas, à estabilidade política, social e ao acesso direto ao mercado europeu.

Outro aspecto a destacar é a expectativa de vida de 82 anos, que supera a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 81 anos. Esse dado reflete o alto nível de qualidade de vida proporcionado pelo estado português, essencial para o crescimento sustentável tanto para seus habitantes quanto para os negócios.

Portugal não é apenas um destino de alta qualidade de vida, mas também um hub de negócios em expansão. Para os brasileiros, o país oferece um caminho direto para o mercado europeu, com suporte institucional forte e oportunidades estratégicas, especialmente no contexto do Acordo Mercosul-União Europeia.

Decidir viver ou investir em Portugal significa combinar a busca por bem-estar e segurança com uma promissora prosperidade econômica. O país reafirma sua reputação como uma escolha preferida para um futuro promissor, tanto no campo dos negócios quanto para quem deseja crescer e prosperar pessoalmente.