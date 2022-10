DeixaFluir: a campanha que levou três dos seis prêmios do YouTube Works Awards

Em um país onde mais de 11 milhões de pessoas que menstruam são afetadas pela pobreza menstrual, Sempre Livre e Carefree, da Johnson & Johnson, lançaram uma campanha assinada pelas agências Wunderman Thompson, J3, Spark, Fleischmann e RPretas para defender a dignidade menstrual como um direito, e não um privilégio.

A série de vídeos, um deles com mais de 6 milhões de visualizações, e o outro, ao som da cantora bivolt, com quase 102 mil visualizações, venceu três das seis categorias do YouTube Works Awards, premiação em parceria com a Kantar que celebra as campanhas mais inovadoras e eficazes no YouTube no último ano.

Foram elas: Business Impact, Social Impact e Grand Play – prêmio principal, concedido às campanhas que se destacam de várias maneiras e cumprem todos os requisitos para serem um sucesso.

Nescafé: Respeito ao Tempo

Outras duas campanhas saíram vencedoras da terceira edição do YouTube Works Awards 2022. Uma delas foi a Nescafé: Respeito ao Tempo, da DPZ, destaque nas categorias Meeting the Moment e The Unskippable. Sensível ao contexto de isolamento social e home office, a marca se destacou por convidar o consumidor a fazer uma pausa, criando paralelos entre o tempo de preparo do café e o tempo das pessoas. Tudo isso, visto pelo ângulo do “respeito ao tempo”, e ao som de Paciência, de Lenine.

Expedição ENEM

Já a Expedição ENEM, assinada pela Artplan para a Estácio, venceu na categoria Best Work with Creators com um vídeo que mostra o trabalho da universidade, que reuniu dados do Enem dos últimos 20 anos, e usou machine learning para clusterizar milhares de menções a dúvidas relacionadas à prova no Twitter.

A escolha das melhores campanhas de 2022 foi feita por um time de jurados composto de 13 grandes nomes da indústria criativa e da tecnologia. Entre eles estão Lucia Bittar, diretora de marketing da Samsung Brasil; Felipe Simi, CEO da Soko; Felipe Silva, sócio e diretor de criação da Gana.

Confira, a seguir, a lista dos grandes vencedores do YouTube Works Awards 2022



#DeixaFluir, da Johnson & Johnson

Agências: Wunderman Thompson, J3, Spark, Fleischmann e RPretas

Vencedora nas categorias: Business Impact, que reconhece as campanhas que mais geram resultados para o negócio, seja em construção de marca, seja em vendas; Social Impact, na qual as marcas precisam demonstrar resultados atrelados a uma mudança de comportamento que contribua para a construção de uma causa social; e Grand Play, principal prêmio, entregue à campanha que melhor preenche todos os requisitos.

Nescafé: Respeito ao Tempo

Agência: DPZ

Vencedora nas categorias: Meeting the Moment, que reconhece a capacidade de se fazer limonada com os limões que a realidade nos dá; e The Unskippable, nova categoria que premia os trabalhos que prendem a atenção do público ao ponto de ele ignorar o “skip”.





Expedição ENEM

Agência: Artplan

Vencedora na categoria: Best Work with Creators, que reconhece trabalhos que elevam a parceria entre marcas e criadores a um outro nível.