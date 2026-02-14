Lucas Pinheiro ainda tem mais uma chance de medalha nas Olímpiadas; confira

Lucas Pinheiro Braathen fez história neste sábado, 14, ao vencer o slalom gigante masculino em Milão-Cortina 2026. A medalha de ouro foi a primeira do Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"Eu tentei colocar palavras no que estou sentindo e isso é simplesmente impossível. O que eu vou dizer é que as emoções que estou sentindo agora são um sol eterno dentro de mim, que está brilhando tão brilhante. Muitas pessoas me deram essa luz que me trouxe o poder para ser o mais rápido do mundo hoje e para ser campeão olímpico", celebrou Lucas após a vitória, em entrevista divulgada pelo COB.

Segunda chance de medalha

O brasileiro volta à pista na manhã de segunda-feira, 16, quando disputa o slalom no Stelvio Ski Centre, em Cortina. A primeira descida está marcada para as 6h (de Brasília), e a segunda, para as 9h30. As medalhas serão definidas ao fim da segunda apresentação.

O slalom é semelhante ao slalom gigante, mas com menor distância entre os mastros, cerca de 13 metros.

Três brasileiros participam da prova: Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik e Givovanni Ongaro.

Vice-líder dos rankings mundiais de slalom e slalom gigante, Lucas soma um ouro e uma prata nos últimos cinco torneios do circuito mundial, desde 2025. Ele chega como um dos principais nomes da disputa, embalado pela conquista inédita para o Brasil.