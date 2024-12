Focada em criadores de conteúdo, Kiwify levanta R$ 50 milhões em primeiro FIDC. Entenda

Criada em 2020 com o objetivo de transformar o conhecimento de criadores de conteúdo em negócios digitais, a Kiwify deu um passo importante ao concluir o levantamento de R$ 50 milhões em recursos por meio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), um veículo de antecipação de recebíveis.

Com o novo capital, a plataforma poderá fomentar com ainda mais afinco o empreendedorismo digital e a geração de novos negócios de educação por meio desse crédito em antecipação aos seus produtores.

Essa é a primeira captação de recursos da fintech por meio de um fundo de direitos creditórios. O processo contou com a assessoria do Itaú BBA como coordenador líder da oferta, o Banco Genial S.A. como administrador, e a H2 Kapital S.A. como gestora do fundo.

Uma plataforma completa

Acelerada pela YCombinator, maior aceleradora de startups do Vale do Silício e investidora nos estágios iniciais de gigantes como Airbnb, Rappi e Dropbox, a Kiwify tem a missão de democratizar o acesso à criação e venda de cursos online.

Para isso, além de oferecer aos criadores de conteúdo funcionalidades que vão da venda de infoprodutos à gestão de afiliados, a fintech brasileira também promove eventos e experiências exclusivas para seus clientes e vem se consolidando como uma das principais opções do mercado de educação no Brasil.

Entre os produtos disponibilizados gratuitamente pela Kiwify estão o curso online que ensina como criar um produto digital do zero – disponibilizado no YouTube , ele já conta com 2 milhões de visualizações em apenas seis meses – ; e o Kiwicast, um dos maiores podcasts de marketing digital do Brasil que, semanalmente, recebe criadores de conteúdo para compartilhar suas experiências e estratégias de negócio.

Eventos também estão entre as principais estratégias da marca para profissionalização dos empreendedores digitais, com a realização do Kiwify Elite e do Kiwify Scale. Ambos acontecem com exclusividade e reúnem os maiores nomes do mercado de marketing digital ao redor do Brasil e mundo para networking e compartilhamento de conhecimento.

Crescimento exponencial

Com essas frentes de negócio, a Kiwify vem crescendo ano a ano: em receita, o salto foi de 62,42% em 2024 em relação a 2023. No mesmo período, o número de colaboradores foi de 110 para mais de 225.

Outro resultado positivo foi o registro, no primeiro semestre de 2024, de mais de 1 milhão de novos usuários – um reflexo da influência da empresa no mercado de educação descentralizada e da economia de criadores.

Os próximos passos da Kiwify

Estão nos planos da Kiwify expandir ainda mais seus serviços pelo Brasil e mundo afora. Para 2025, a empresa também anunciou que projeta uma segunda rodada no valor de R$ 250 milhões em fundos de direitos creditórios para impulsionar ainda mais os negócios de seus produtores e todo o mercado da Creator Economy.