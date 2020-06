Credit Suisse fecha compra de 35% do Modalmais

O Credit Suisse anunciou, nesta terça-feira, 23, que fechou um acordo para aquisição de até 35% das ações preferenciais do Banco Modal (Modalmais). O valor da operação não foi divulgado.

A operação deve possibilitar a distribuição, para a base de quase 1 milhão de clientes do Modalmais, dos produtos do Credit Suisse, tais como notas estruturadas, fundos, operações de crédito, ofertas de ações, entre outros.

Os dois bancos têm operações complementares. O Credit Suisse é um dos maiores gestores de fortunas do mundo e o Modalmais é um banco digital com uma plataforma de investimentos.

O Modalmais continuará a ser controlado pelo seu fundador, Diniz Ferreira Baptista, e por seus principais executivos, incluindo os co-CEOs, Cristiano Ayres e Eduardo Centola.

“O Modalmais está preparado para atingir patamares ainda mais elevados de crescimento no curto prazo. E o que é mais importante: a plataforma terá muito mais a oferecer à sua base crescente de clientes com a experiência e sofisticação do Credit Suisse”, disse Diniz Ferreira Baptista.