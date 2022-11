Cornershop by Uber dé descontos de até 55% e frete grátis para compras de mercado no app

Uma das datas mais importantes para o varejo no Brasil e no exterior, a Black Friday marca o início das compras de final de ano e é a oportunidade de consumidores aproveitarem descontos especiais em diferentes lojas, principalmente no e-commerce.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Na Cornershop, de delivery por app controlada pela Uber, a sexta-feira de promoções é comemorada com descontos de até 55% em centenas de produtos e frete grátis em supermercados e lojas variadas. Confira algumas promoções especiais da plataforma para a data:

Supermercados

Os usuários da Cornershop by Uber podem aproveitar descontos em diferentes supermercados na plataforma ao longo dessa semana. O Carrefour terá descontos de até 40% para assinantes do Cornershop Pop e 35% para não assinantes. O Pão de Açúcar e o Extra realizam a Esquenta Black Friday com descontos de até 30% para todos os usuários e até 40% para membros do programa de assinatura Cornershop Pop. O Assaí Atacadista está oferecendo R$ 20 de desconto nas compras acima de R$ 250.

Já nas lojas BIG e Big Bompreço, os usuários podem aproveitar até 40% de desconto nas compras de diferentes produtos. Para assinantes do programa Cornershop Pop, o desconto é de até 45%. Os assinantes também têm benefícios exclusivos no supermercado Dia com descontos de até 40% em diferentes produtos. Para não assinantes, o benefício é de até 30%. No Sam's Club, nas compras acima de R$ 400 os usuários assinantes do Pop têm direito a desconto de R$ 40 e não assinantes ganham entrega grátis.

Cervejas, café e laticínios

Cervejas das marcas Baden Baden, Lagunitas e Eisenbahn estão com condições especiais para a Black Friday. Na compra de 14 unidades, usuários pagam apenas por 12, assinantes do programa Cornershop Pop pagam apenas por 11 e, no dia 25 de novembro, as marcas estarão com 50% de desconto. Para os amantes de Heineken, na compra de 24 unidades, os usuários pagam por 22 unidades, e assinantes Pop pagam por 21. Assinantes do Pop também podem aproveitar até 30% de desconto no portfólio de produtos da Diageo disponível na Cornershop by Uber, enquanto não assinantes terão até 20% de desconto.

Em relação a refrigerantes, a Coca-Cola está com desconto de até 30% em seus produtos e desconto de R$ 20 em pedidos a partir de R$ 70 em itens da marca. Já para quem não abre mão de um bom café, é possível aproveitar os descontos de até 30% nas cápsulas da L'or e de 35% da Pilão. Na parte de laticínios, os produtos da Danone estão com até 70% de desconto na compra da segunda unidade.

Pet Shop

Para quem deseja aproveitar a Black Friday para comprar itens para os pets, durante o mês de novembro a Cobasi oferece até 55% de desconto em diversos produtos disponíveis na Cornershop by Uber, como rações, brinquedos, acessórios, medicamentos e outros itens.

Cama mesa e banho

A Black Friday também é uma opção para quem deseja renovar a casa. A Zelo está com produtos com até 40% de desconto, no mês de novembro, nos pedidos feitos pela Cornershop by Uber. São diversos itens para cama, mesa e banho.

Produtos de limpeza e higiene pessoal

Em relação a produtos de limpeza e de higiene pessoal, a Cornershop by Uber separou uma seleção de itens com descontos especiais. Nas compras de 5 produtos das marcas Lux, Dove, Tresemmé e Mãe Terra, os usuários pagam apenas por 2. Já na parte de produtos de limpeza, é possível levar 5 unidades de produtos das marcas Veja, Vanish e Finish e pagar apenas 3.

Produtos da Ypê estão com 50% de desconto na compra da segunda unidade e usuários têm direito a frete grátis em pedidos acima de R$ 45.

Todas essas ofertas podem ser acessadas pelo app da Cornershop by Uber ou pela seção 'Mercado' no app da Uber e são válidas até sexta-feira, 25.