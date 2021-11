COP26: “EUA quer voltar a conversar”, diz ministro do Meio Ambiente

Os Estados Unidos estariam dispostos a retomar as conversas sobre clima, interrompidas desde que o presidente Joe Biden assumiu a Casa Branca. Nesta quarta-feira, 10, o enviado especial da Casa Branca para o clima, John Kerry, visitou o estande do Brasil na COP26 e conversou com o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, chefe da delegação brasileira, por cerca de 50 minutos.

“Ele quer voltar a conversar”, afirmou Leite à EXAME, em breve entrevista ao final do dia. A reportagem apurou que o encontro foi uma iniciativa americana, e que a pauta ficou concentrada em conversas técnicas sobre como o Brasil poderá atingir suas metas.

O ministro já havia conversado com Kerry antes da COP, mas esse foi o primeiro encontro pessoal entre os dois. O americano, segundo diplomatas da delegação brasileira, sinalizou que os compromissos anunciados pelo Brasil na conferência motivaram a disposição em conversar.

Para Leite, trata-se de uma grande vitória. “Ele queria essa foto”, afirmou um CEO brasileiro que testemunhou o momento em que os dois deixaram a sala reservada no pavilhão brasileiro. Kerry e Leite saíram da conversa sem falar com a imprensa.

Nesta COP, o Brasil adotou uma postura diametralmente oposta à adotada em 2019, na COP25, em Madri. Na ocasião, sob comando do ex-ministro Ricardo Sales, o país foi apontado como o motivo para a falta de acordo sobre o artigo 6 do Acordo de Paris, principal pauta da COP26.

Leite afirmou na noite desta terça-feira, 9, -- e voltou a dizer na manhã desta quarta-feira, 10 -- que o Brasil está trabalhando de forma colaborativa para chegar a um consenso sobre a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, principal pauta da COP26, a Conferência do Clima da ONU, realizada em Glasgow, na Escócia.

