Navios se tornam opção segura de hospedagem para a COP30 em Belém

A preparação de Belém para receber a COP30 ganha um reforço: dois navios-hotel atracados no Porto de Outeiro vão garantir conforto e segurança para os participantes. A operação, conduzida pela Qualitours, empresa do grupo BeFly, já comercializou cerca de 70% das 3.882 cabines disponíveis, oferecendo uma alternativa sustentável e de padrão internacional.

Navios-hotel reforçam a hospedagem em Belém

Os navios fornecidos por MSC e Costa Cruzeiros permanecerão atracados durante todo o período da conferência, entre os dias 5 e 22 de novembro. A solução, comum em grandes eventos internacionais, já foi utilizada nas Olimpíadas de Atenas em 2004 e no Rio de Janeiro em 2016.

“Não se trata de turismo, mas de um complexo hoteleiro preparado para atender aos padrões da COP”, explica Luciano Guimarães, vice-presidente de negócios da BeFly.

Infraestrutura e logística em expansão

O Porto de Outeiro está sendo adaptado para receber embarcações de grande porte. O terminal terá mais de 700 metros de comprimento, novo espaço para passageiros e ficará como legado permanente para a cidade.

A mobilidade também avança: uma nova ponte em construção vai facilitar o acesso entre a ilha e a malha urbana de Belém, reduzindo o tempo de deslocamento. Durante a COP30, transfers oficiais e transporte privativo garantirão eficiência logística. O entorno contará ainda com segurança reforçada, controle de acesso e monitoramento 24 horas.

A estimativa é de que o trajeto entre o porto e os espaços da COP30 dure, em média, 30 minutos.

Cabines com padrão internacional

As acomodações oferecem o mesmo padrão de um hotel cinco estrelas, com cabines para até quatro pessoas, suítes com varanda, salas de reunião, restaurantes de culinária internacional e regional, academias e centros de bem-estar. Há ainda opções premium no Yacht Club, com serviços personalizados.

“É uma entrega complexa e com alto padrão de exigência. Precisamos fretar os navios por 40 dias para uma operação de 17 noites, trazendo-os vazios da Europa e levando-os a Santos após a COP. Tudo isso está incorporado à tarifa”, afirma Sylvio Ferraz, vice-presidente de produtos e novos negócios da BeFly.

Os preços variam a partir de 1.200 euros por diária, por cabine, incluindo café da manhã. A proposta garante conforto, eficiência e sustentabilidade em um dos maiores eventos ambientais do planeta.

Além disso, um relatório de práticas ESG está em fase final de elaboração, com ações voltadas para a sustentabilidade ambiental e para a prevenção de violações trabalhistas. As armadoras já adotam protocolos internacionais de gestão de resíduos, economia de energia e controle sanitário rigoroso.