Construtora PDG encerra recuperação judicial de mais de R$ 5 bilhões

A construtora PDG informou ao mercado que encerrou o processo da sua recuperação judicial nesta quinta-feira, 14. A decisão foi proferida pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, que tinha concedido o período de recuperação judicial para a empresa em dezembro de 2017.

A PDG passou por um processo de recuperação de dívidas de um passivo de R$ 5,3 bilhões perante mais de 22 mil credores.

Segundo a companhia, "os meios de recuperação convencionados no Plano e no Aditamento vêm sendo implementados com êxito, de acordo com os prazos, termose condiçõesprevistos em tais instrumentos".

Agora, após a recuperação judicial, a companhia afirma que se direciona a uma expansão de suas atividades.