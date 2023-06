Confira os destaques da 16ª edição da Eletrolar Show

Entre os dias 10 e 13 de julho, a Eletrolar Show irá reunir representantes da indústria e do varejo de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, tecnologia e utilidades domésticas no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

O que esperar da Eletrolar Show neste ano?

A maior feira de negócios da América Latina chega à 16ª edição com um recorde histórico de 600 expositores e a expectativa de receber 27 mil visitantes, além de contar com um espaço de 33 mil m2 (35% maior do que no ano passado), onde estarão expostos cerca de 10 mil produtos de mais de 1.000 marcas nacionais e internacionais.

Estarão presentes no evento empresas de diferentes segmentos, como Brastemp, Consul, Mondial, Semp TCL, Positivo, Brinox, Maersk, Itatiaia, Guzzini, Kodak, Aiwa, Infracommerce, Ventisol, Agratto, Baseus, Vivensis, Tec Toy, entre outras.

“A Eletrolar Show é um grande showroom de produtos, lançamentos e novas tecnologias, que vão de ventiladores a acessórios de TI. A ideia é mostrar diferentes focos de negócios dentro do varejo e da indústria”, explica Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar.

Além de ser uma oportunidade para divulgar produtos, ampliar e fortalecer o networking, o evento organizado pelo Grupo Eletrolar também é um espaço no qual os setores planejam as compras para o segundo semestre do ano. “Nossa meta em 2023 é realizar mais de 30 mil reuniões para impulsionar negócios”, afirma Clur.

Confira alguns dos destaques da 16ª edição da Eletrolar Show:

Lançamento do site eletrocompras.com: plataforma de e-commerce desenvolvida para promover os negócios entre o pequeno varejista e a indústria. O acesso é gratuito; basta preencher os dados no site. “É um canal direto, que oferece facilidade nas negociações para que não seja perdida nenhuma oportunidade de vendas”, conta o presidente do Grupo Eletrolar.

Casa inteligente: espaço de brand experience que irá apresentar produtos conectados como robôs aspiradores, fechaduras inteligentes, câmeras de segurança, soluções de iluminação e até um carregador de carro elétrico. “A ideia é mostrar como a tecnologia e o setor de eletroeletrônicos estão mudando o conforto do lar”, diz Clur.

Arena Comex: Espaço de aprendizado, networking e informações relevantes sobre o setor de logística, transportes e comércio exterior, para que profissionais possam aprimorar seus conhecimentos, trocar ideias e fazer conexões significativas.

Serviço:

16ª Eletrolar Show

Onde: Transamerica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro), em São Paulo

Quando: de 10 a 13 de julho de 2023

Horário: das 13h às 21h

Credenciamento: clique aqui para acessar o site oficial do evento