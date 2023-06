Tudo que você precisa saber antes de começar a investir em criptomoedas

Bitcoin ou altcoins? Guardar as criptomoedas ou revendê-las o quanto antes? Maior exchange do mundo em volume de negócios e ativos listados, a Binance vem imprimindo esforços para tirar dúvidas como estas, com o intuito de ajudar pessoas interessadas a investir em criptomoedas de forma segura. Para quem está começando a se aventurar nesse meio, a exchange ressalta que a melhor maneira de aproveitar as vantagens que ele oferece é entender as características deste mercado e os diversos ativos disponíveis para compra.

A Binance, que também é a líder global em infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, faz questão de lembrar que a investida em criptomoedas é uma ótima maneira para diversificar investimentos, mas, assim como qualquer outro tipo de investimentos, tem riscos. Daí essa recomendação que vale ouro: faça sua pesquisa e busque informações precisas.

Para começo de conversa, o famoso bitcoin não é a única moeda digital disponível, embora a primeira escolha de muita gente – e, não à toa, a que tem o maior volume de negociações no mundo. Há milhares de alternativas, as chamadas altcoins, muitas das quais protegidas por sistemas de blockchain próprios (algumas, como a BNB e a Ethereum, se valem de redes preexistentes). Muitos investidores concentram todos os recursos em uma única moeda, mas vale lembrar que a diversificação ajuda a diminuir os riscos.

Confira o guia completo de trading para iniciantes

Primeiro, diversifique suas apostas

Toda moeda digital, afinal, está sujeita a altos e baixos. Por isso, quem diversifica sua carteira entre vários ativos tende a perder menos dinheiro caso um deles tenha uma queda expressiva. Também é fundamental entender se a origem de qualquer criptomoeda é sólida, e não uma propaganda sem qualquer respaldo, para não cair em golpes.

“O mercado de criptomoedas cresce continuamente. As pessoas têm adotado cripto para diversificar seus investimentos, e também porque se trata de uma classe de ativo que tem utilidade, por exemplo, servindo como meio de pagamento para diversos tipos de despesa, o que também agrega mais valor”, comenta Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. “Assim como qualquer investimento, é preciso que cada um faça suas pesquisas e tenha conhecimento sobre as características desse mercado. E pensando nisso, temos investido fortemente em educação gratuita e para todos os níveis, contribuindo para que seja mais fácil a qualquer pessoa obter informações”.

Curto, médio ou longo prazo

Definidas as moedas digitais nas quais você pretende investir, é preciso decidir se vai mantê-las guardadas ou revendê-las o quanto antes. Esta segunda opção é conhecida como “trading”, que visa ganhos de curto ou médio prazo por meio de compras e vendas regulares.

Convém registrar que “traders” bem-sucedidos costumam criar estratégias complexas e dedicam um bom tempo para analisar o comportamento desse mercado. “Traders” geralmente se sujeitam a riscos maiores – a maré pode virar de uma hora para a outra – e precisam levar em conta as taxas impostas às transações de compra e venda.

"Segurar" significa manter as moedas digitais por mais tempo na carteira. É a opção mais indicada para a turma iniciante, pois geralmente é sinônimo de riscos menores. Quer investir? Convém pensar em anos – e não em meses ou dias – e dar preferência a moedas digitais com solidez e probabilidade de sucesso no longo prazo.

As flutuações podem ser intensas no mundo das criptomoedas. Se olharmos o movimento da mais famosa, o bitcoin, hoje ele é negociado a menos da metade de sua máxima histórica em 2021. Ainda assim, no acumulado dos últimos três anos, a moeda quase triplicou de valor, segundo o site referência em cotações CoinMarketCap.

Dá para atuar como “trader” e investidor ao menos tempo?

Trata-se de uma boa opção para maximizar os lucros e, ao mesmo tempo, proteger parte do patrimônio. Tudo depende da sua estratégia, do seu perfil e do seu apetite a riscos.

Quem quiser realizar investimentos de longo prazo pode optar por manter suas criptomoedas na própria conta da Binance ou transferi-las para uma carteira (chamada de wallet) externa.

Tomar decisões baseadas em informações confiáveis, vale a pena acrescentar, é fundamental para reduzir os riscos associados a esse mercado altamente volátil. É comum ver ondas de "panic-sell", nas quais investidores vendem seus ativos motivados por pânico e insegurança. No entanto, aqueles que possuem um conhecimento sólido sobre investimentos e “trading” têm menos chances de se envolver em tais situações. Os iniciantes devem dedicar tempo para aprimorar seus conhecimentos e entender os princípios básicos antes de entrar nesse mercado em rápido crescimento.

Ter uma estratégia definida de prazo e volume também ajuda a ter mais clareza e discernimento em momentos de muita volatilidade.

Elementos de segurança

Muitos ainda relutam em entrar para este mercado porque temem pela segurança dos recursos.

Para mudar isso, a Binance, que tem mais de 300 opções de criptomoedas no portfólio, vem investindo em ferramentas de transparência para permitir que os usuários acompanhem a solidez da exchange. Um dos exemplos é o sistema proof-of-reserves. Com ele, qualquer investidor pode verificar, a qualquer momento e com facilidade, se os ativos são mantidos com reservas na mesma proporção. A Binance se compromete a ter reservas na proporção de 1:1 para todos os recursos investidos, e segregar as carteiras próprias das dos clientes.

Em fevereiro deste ano, a corretora aprimorou ainda mais esse sistema ao implementar o chamado sk-SNARKs, uma forma de zero-knowledge proof.

Outro elemento importante é o Secure Asset Fund for Users (SAFU), um fundo que serve de seguro de emergência para os fundos dos usuários em casos de hack. Recentemente, ele foi atualizado e passou a somar US$ 1 bilhão. O SAFU espelha o comprometimento da Binance em ajudar o ecossistema de criptomoedas a evoluir.

Taxas pensam no resultado

Para qualquer investimento, é importante que o investidor olhe as taxas e outras despesas cobradas nas transações. Elas podem representar uma perda significativa na hora de calcular o resultado final. E nem todas as casas deixam esses números evidentes.

Educação

A Binance Academy, braço de educação da exchange, oferece uma ampla gama de conteúdo sobre blockchain, criptomoedas e tecnologias relacionadas. O conteúdo é gratuito e está disponível em mais de 30 idiomas para todos os níveis de conhecimento.