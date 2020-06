Confira os 5 carros automáticos mais baratos do Brasil

No Brasil, principalmente para quem passa horas no trânsito o carro automático é um sonho de consumo. Isso porque os preços destes modelos costumam ser bem mais elevados do que nas versões com câmbio manual.

Mas a oferta de automáticos no segmento de entrada cresceu e a disputa vem aumentando entre as marcas.

Um dos fatores que contribuíram para este quadro é o aumento das vendas a pessoas com deficiência (PCD) nos últimos anos, com os incentivos oferecidos pela legislação: como a escala das montadoras cresce para este tipo de produto, torna-se vantajoso ampliar a oferta de automáticos.

Toyota e Volkswagen apresentam preços bastante competitivos – para um modelo com transmissão automática – assim como Chevrolet e Hyundai, segundo levantamento da Jato Dynamics.

Confira os automáticos mais baratos do Brasil:

Toyota Etios

Com motor 1.3, o modelo hatch sai a partir de 58.190 reais.

Chevrolet Onix

O Onix 2019 com motor 1.4 e transmissão automática, que ainda está à venda, custa cerca de 55.390 reais, mas na versão 2020 1.0 turbo, o preço salta para 60.390 reais.

Volkswagen Gol

O Gol com câmbio automático vem somente na versão 1.6 e custa 61.390 reais. Até poucos anos atrás, um dos campeões de vendas da Volkswagen só vinha com transmissão automatizada.

Ford Ka

Por 61.490 reais, o consumidor pode arrematar um Ford Ka 1.5 automático.

Hyundai HB20

O HB20 1.6 custa a partir de 64.590 reais.