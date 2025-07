Como vai ser maior arena de shows do Brasil em Porto Alegre; veja imagens

Porto Alegre vai ganhar uma das maiores arenas de eventos do país. O projeto se chama FLY 51 e terá capacidade para até 20.000 pessoas, com estrutura fixa, espaço coberto, 400 banheiros, áreas VIP, estacionamento, ambulatórios e uma tenda de tecnologia belga para proteger o público em dias de chuva.

A construção será feita em uma área de 27.000 metros quadrados dentro do sítio do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em uma subconcessão com a empresa alemã Fraport, responsável pela gestão do terminal.

O investimento previsto é de 35 milhões de reais, e a abertura está marcada para março de 2026.

Veja imagens de como será o projeto:

Quem está por trás do projeto

Além de shows, a arena será usada para feiras, eventos corporativos, congressos, festas e até casamentos.

O espaço é modular e poderá ser ajustado para diferentes formatos e tamanhos. Já nascerá com eventos marcados, graças à sociedade com produtores como Greenvalley, GDO Produções e Grupo Prime, responsáveis por nomes como Thiaguinho, Ludmilla, Gusttavo Lima e grandes festivais.

“A gente quer resolver tudo que hoje afasta o público: filas, estrutura improvisada, trânsito, desconforto. O FLY 51 nasce com tudo pronto”, afirma Tiago Escher, fundador do TE2 Hospitality, grupo que lidera o projeto.

Leia a matéria completa sobre o novo projeto: Exclusivo: por R$ 35 milhões, Porto Alegre vai erguer a maior arena de eventos do Brasil

A localização é um dos trunfos: próxima à Avenida Sertório e à estação de trem, com fácil acesso de toda a Região Metropolitana. Segundo estudos encomendados pelos sócios, mais de 3,4 milhões de pessoas estão a até 20 minutos do local nos finais de semana.