Como um TCC virou um negócio de R$ 100 milhões com pão de queijo

O pão de queijo está em todo lugar — do café da padaria à conveniência do posto. Mas por trás da receita simples, existe uma cadeia logística que exige precisão, velocidade e fôlego industrial.

É nesse cenário que a Cymco Alimentos se destaca.

Criada em Curitiba em 2013, a marca já é líder em pão de queijo congelado no Sul do país e fatura 100 milhões de reais.

Produz 20 toneladas por dia, abastece mais de 3.500 pontos de venda e acaba de inaugurar uma nova fábrica em Araucária, na região metropolitana da capital paranaense. A meta agora é alcançar 10.000 pontos até 2026 e 500 milhões de reais de faturamento até 2030.

Para isso, a nova fábrica quintuplicou o espaço da operação e quase triplicou a capacidade mensal de produção, de 380 para 950 toneladas. O investimento foi de 35 milhões de reais.

“A antiga planta operava no limite. Agora temos estrutura para crescer com velocidade”, disse Frederico Cymbalista, fundador da Cymco, em entrevista recente à EXAME.

O próximo passo é sair do food service e conquistar as gôndolas dos supermercados. Até o fim de 2025, a empresa quer estar presente em 600 pontos de varejo tradicional.

De TCC a indústria de 950 toneladas por mês

A Cymco nasceu literalmente de um trabalho de conclusão de curso.

A esposa de Frederico estruturou o plano de negócios em 2012. A primeira receita foi criada com a ajuda de um consultor mineiro. “Nosso sonho era produzir 10 toneladas por mês. Hoje entregamos entre 15 e 20 por dia”, diz o fundador.

O negócio começou pequeno: três pessoas em um galpão de 800 m² em Curitiba. Frederico produzia, entregava e cuidava das vendas. Desde o início, o foco foi o food service — padarias, mercados e lojas de conveniência que assam o produto no ponto de venda.

A estratégia se baseou em recorrência e logística própria. Hoje, 98% das vendas ainda estão concentradas nesse canal. “É um produto que não pode faltar. A gente entrega congelado e o cliente vende quente”, afirma.

Nova fábrica e planos de expansão

A nova planta em Araucária foi pensada para escalar com automação, modularidade e base na Indústria 4.0. A capacidade de congelamento é o diferencial técnico. “O coração de uma fábrica de congelados é o congelador. Agora temos um girofreezer industrial que garante velocidade e padronização”, afirma Léo Picelli, vice-presidente da Cymco.

Com a estrutura nova, a empresa pretende dobrar o portfólio e entrar em novas categorias ainda no segundo semestre. A distribuição segue própria: são 23 caminhões que realizam cerca de 30 entregas por dia cada. A empresa também fornece freezers e formas aos clientes, garantindo padronização no preparo. “No fim do dia, pão de queijo é uma commodity. O que nos destaca é o serviço”, afirma Frederico.

Um novo canal de vendas diretas com revendedores locais já está em teste. O modelo atende regiões fora da malha logística própria e inclui pontos como condomínios e feiras. “É um canal que traz visibilidade e receita”, diz o fundador.