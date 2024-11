Como o 'Gordon Ramsay' da Coreia do Sul se tornou um dos chefs mais ricos do mundo

A fama do chefe de cozinha Paik Jong-won, de 58 anos, foi crescendo ao longo de suas aparições em diversos programa de TV sobre gastronomia. Mas ele não faz apenas isso. Sua empresa tem 25 marcas, incluindo New Maul Restaurant, Hong Kong Banjum e Paik's Coffee, operando 2.900 lugares no país.

A fama global veio quando ele apareceu no programa Culinary Class Wars da Netflix, que liderou a parada mundial semanal do streaming para títulos não ingleses.

Paik sabe conversar com um público variado. Seu canal do Youtube tem 6,6 milhões de inscritos e lá ele apresenta desde receitas simples que podem ser recriadas em casa até suas viagens no exterior onde busca pratos locais.

Com tudo isso, o 'Gordon Ramsay' da Coreia do Sul viu seu patrimônio disparar, com sua franquia de restaurantes The Born Korea se valorizando 36% em seu IPO na quarta-feira, valorizando sua participação na empresa em US$ 295 milhões, segundo a Bloomberg. Ele deve continuar com 61% das ações da empresa depois do IPO.

De acordo com estimativas da Bloomberg, o patrimônio liquido de alguns dos chefs mais ricos do mundo varia de US$ 50 milhões, de Ina Garten, a US$ 300 milhões, de Jamie Oliver.

Investidores de olho

O momento desperta interesse dos investidores. O setor gastronômico da Coreia do Sul está recebendo atenção global graças à onda da cultura K (K-Pop e K-Drama), que criou uma grande demanda no ramo alimentício, ajudando-o a ficar 21% acima de sua faixa de mercado no mês passado.

O sucesso da série da Netflix injetou um pouco de ânimo na cadeia de restaurantes do país, ainda sofrendo as consequências dos lockdowns em razão da pandemia. O burburinho online atraiu um grande número de clientes aos restaurantes comandados pelos chefes que aparecem no programa.