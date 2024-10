Sem kimchi? Coreia do Sul tem prato típico ameaçado por conta do calor

O governo da Coreia do Sul anunciou que garantirá que 24.000 toneladas de repolho sejam fornecidas para dar suporte à próxima temporada de produção de kimchi, prato picante e fermentado típico da gastronomia local. Seul culpou a onda de calor pelo problema na safra de repolho, de acordo com reportagem da Reuters.

O kimchi pode ser feito de vegetais como rabanete, pepino e cebolinha, mas o kimchi mais popular é o feito à base de repolho.

O governo anuncia todos os anos medidas para ajudar a estabilizar os preços de repolho, rabanete, pimenta vermelha em pó e outros ingredientes importantes do kimchi para a temporada de pico de produção, em novembro.

No entanto, neste ano, "temperaturas excepcionalmente altas" causaram preocupação sobre interrupções no fornecimento de repolho e rabanete, levando o governo a aumentar em 10% a quantidade de repolhos cultivados contratualmente que serão lançados no mercado, segundo informou o disse o Ministério da Agricultura.

Preocupação com os ingredientes

O repolho usado no kimchi prospera em climas mais frios e geralmente é plantado em regiões montanhosas onde as temperaturas durante a temporada de verão geralmente permanecem abaixo de 25 graus.

No entanto, a temperatura média de junho a agosto da Coreia do Sul foi a mais alta deste ano desde que os registros nacionais começaram, em 1973, com um número recorde de noites em que as temperaturas permaneceram acima de 25 C,.

Com as safras de verão afetadas, os preços no atacado dispararam para 9.537 wons (US$ 6,90) por repolho em meados de setembro - era 3.000 wons no início de julho.

No entanto, no final de outubro, o preço caiu para 5.610 wons e era esperado que caísse ainda mais no final de novembro, conforme a safra melhorasse, disse o ministério.

O governo planeja melhorar a tecnologia de estocagem e expandir as instalações para armazenar repolhos. Também está mantendo um estoque de emergência de 1.000 toneladas do vegetal para se preparar para quaisquer novas interrupções no fornecimento.