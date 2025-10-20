Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Como a TOTVS cresce acima do PIB? Estratégia é revelada por CEO

Dennis Herszkowicz conta como essa gigante empresa brasileira alcançou um valor de mercado de R$ 25 bilhões e processa 1/4 do PIB nacional em seus sistemas - uma das apostas foi aprender a fazer M&A

Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS: “A nossa matéria-prima são as pessoas. A TOTVS não tem uma fábrica nem equipamentos; o que temos são pessoas” (Leandro Fonseca/Exame)

Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS: “A nossa matéria-prima são as pessoas. A TOTVS não tem uma fábrica nem equipamentos; o que temos são pessoas” (Leandro Fonseca/Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09h01.

Tudo sobrePodcast De frente com CEO
Saiba mais

A TOTVS cresceu acelerada nos últimos anos em um mercado que já expande mais do que a economia.

“O mercado de software de gestão cresce, em vários momentos, de 1,5 a 2 vezes o PIB nominal”, afirma Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS, durante o podcast “De frente com CEO”.

Segundo ele, a combinação de estratégia e execução explica por que a empresa mantém ritmo “acima do PIB”, com receita anual superior a R$ 6 bilhões, margem EBITDA em torno de 25% (cerca de R$ 1,5 bilhão) e um quarto do PIB brasileiro rodando diariamente em seus sistemas.

Fundada em 1983, a TOTVS é uma empresa 100% brasileira e líder no desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial (ERP), que nada mais é do que um software que conecta áreas como finanças, contabilidade, fiscal, compras, estoque, logística, produção, vendas e recursos humanos, garantindo que todas trabalhem com as mesmas informações em tempo real. A TOTVS também oferece soluções em front-office, serviços financeiros e inteligência de dados.

Presente em todo o território nacional, a companhia atende empresas de todos os portes e setores e emprega cerca de 13 mil funcionários diretos, além de contar com uma ampla rede de franquias e parceiros que reforçam sua presença local. Com valor de mercado estimado em R$ 25 bilhões, a TOTVS figura entre as 35 companhias mais valiosas do país e é considerada um dos principais expoentes da tecnologia nacional.

Para falar sobre o crescimento dessa empresa bilionário, as expectativas com o setor de tecnologia no Brasil e sua trajetória profissional, Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS, participa do podcast “De frente com CEO”. Veja a entrevista completa:

yt thumbnail

Um ecossistema que abraça o cliente de A a Z

A engrenagem desse crescimento bilionário da TOTVs na diversidade de produtos, assim como nos canais que atende hoje os clientes, que também virou uma vantagem competitiva. A empresa opera com equipes próprias e uma rede de franquias exclusivas que cobre o país, o que, na prática, significa presença física em toda cidade com mais de 200 mil habitantes. Herszkowicz compara o modelo ao padrão de qualidade do McDonald’s.

“O cliente não quer saber se é loja do McDonald’s é própria ou franqueada; ele quer a mesma experiência, a mesma velocidade e o mesmo resultado, esteja no Chuí ou em São Paulo”, afirma o CEO.

Essa proximidade acelera projetos e encurta o tempo de implantação — outra alavanca que a TOTVS trabalhou de forma sistemática.

“Implantações que levavam milhares de horas hoje, na maioria dos casos, acontecem em centenas”, diz o executivo. “O efeito é direto no custo total de propriedade e no retorno do investimento.”

SaaS e nuvem: “emagrecer o software” para crescer

A migração para SaaS e nuvem é outra peça central dessa eficiência da empresa de tecnologia.

“Não é só uma mudança comercial; é engenharia. Para rodar bem na cloud, é como ‘emagrecer o software’, para refatorar código, otimizar consumo de recursos e garantir desempenho com custo adequado. É também o passo necessário para organizar dados e viabilizar a adoção de inteligência artificial de forma economicamente produtiva.

"Inteligência artificial veio para ficar"

Sobre IA, Herszkowicz afasta o ruído de curto prazo. Para ele, a IA não é bolha. É uma tecnologia horizontal que se aplica a tudo, mas precisa entregar resultado — ou mais output, ou menos custo.

“IA é uma tecnologia que se aplica a tudo, em qualquer setor, em qualquer tamanho de empresa, para pessoas físicas e jurídicas. Ela vai mudar o jeito que a gente trabalha e o jeito que a gente faz as coisas. Ela veio para ficar", afirma o CEO.

Por isso, a TOTVS prioriza casos de uso em processos menos complexos e de menor criticidade, enquanto investe em nuvem e governança de dados para ampliar o escopo com segurança. Os agentes e recursos de IA vêm sendo embarcados nos produtos, sempre medindo impacto antes de escalar.

Os 4 fatores que a TOTVS considerar em um M&A 

Outra frente que sustenta o crescimento acima do PIB é o M&A conduzido com método — e sem preciosismo. O filtro passa por 4 critérios:

  • Desempenho real do alvo (negócio saudável e rentável),
  • Cultura e história dos fundadores (“matéria-prima é gente”),
  • Encaixe com o que a TOTVS já vende e com a persona decisora do cliente,
  • Preço justo. “No fim, o que mais determina o retorno é quanto você paga”, afirma.

A compra da Linx, ainda sob aprovação final do Cade, ilustra a busca por complementaridade verdadeira: ampliar mercados e ofertas sem sobreposição relevante, acelerando a tese do ecossistema integrado.

“Aprendemos a identificar, negociar e integrar. M&A não é mágica — disciplina e encaixe geram valor,” diz o CEO.

Veja também: Quando a conta não fecha: o alerta da CEO da Brasilprev sobre o futuro da aposentadoria no Brasil

Reforma tributária e novas soluções digitais

No curto prazo, a reforma tributária é o tema inescapável. A transição a partir de 1º de janeiro cria a convivência de dois sistemas por alguns anos, elevando a complexidade antes de simplificar.

A TOTVS, segundo o CEO, trabalha em duas frentes: adequação completa dos produtos e processos (“compliance”) e apoio ativo aos clientes na jornada de mudança.

“Lançamos o TOTVS Inteligência Tributária, um painel que simula cenários, ajuda a administrar a transição e orienta ajustes operacionais para evitar pagamento a maior — um ganho potencial para empresas de todos os portes e setores”, afirma.

Setores que mais aceleram investimentos

O apetite do mercado também favorece. Setores como manufatura, logística e agro digitalizam processos para ganhar eficiência, produtividade e lidar com a omnicanalidade; enquanto varejo e serviços, por estarem mais próximos do consumidor final, adotam tecnologia em ciclos mais curtos.

“Quanto mais perto do CPF, mais rápido a adoção”, diz o CEO.

Essa demanda, combinada à distribuição nacional e ao portfólio que já soma mais de 500 ofertas, mantém a esteira de cross-sell aquecida e dilui dependência de novos clientes.

Formação de talentos e diversidade como base de inovação

No eixo de talentos, a estratégia combina escala e propósito. Além da Universidade TOTVS e de parcerias com instituições de ensino, o Instituto da Oportunidade Social (IOS), mantido pela companhia, já formou mais de 50 mil jovens de baixa renda para o primeiro emprego em tecnologia e hoje qualifica cerca de 3 mil por ano, com expansão geográfica.

Internamente, a agenda de diversidade inclui um programa 50+ e a premissa de ampliar o “aquário de talentos”.

“A gente gosta de dizer que está preocupado com gente boa, não importa a idade”, afirma Herszkowicz.

Veja também: ‘Brasil pode ganhar mais relevância global com divisão da Kraft Heinz’, diz presidente

Liderança autêntica e cultura de inovação

Ao falar de habilidades que o levaram ao topo, o executivo destaca algo que não é técnico: entender de pessoas.

“A nossa matéria-prima são as pessoas. A TOTVS não tem uma fábrica nem equipamentos; o que temos são pessoas. Se elas não estiverem bem, mentalmente leves e num ambiente saudável, a empresa não vai ser bem-sucedida”, afirma o CEO.

Numa indústria em que dados, nuvem, IA e mudanças regulatórias se aceleram, a diversidade de produtos, proximidade operacional, eficiência técnica, disciplina em M&A e foco obstinado em pessoas ajuda a explicar por que a TOTVS segue entregando crescimento acima do PIB — com sustentabilidade operacional e aposta no humano para manter o passo.

Acompanhe tudo sobre:Podcast De frente com CEOPodcastsTotvsCEOsDicas de carreiraReforma tributáriaInteligência artificial

Mais de Negócios

20 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para abrir até o Natal

Os planos desta empresa para colocar um hotel de R$ 70 milhões do Hilton em Caraguatatuba

Conheça os líderes brasileiros homenageados em noite de gala nos EUA

'Não se faz inovação sem povo', diz CEO de evento tech para 90 mil no Recife

Mais na Exame

Mundo

Zelensky diz que está disposto a participar de reunião entre Trump e Putin

Mercados

Como estão as ações da Amazon e empresas afetadas por falha na AWS

Tecnologia

AWS diz ter corrigido falha que causou instabilidade global nos serviços de nuvem

Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeções do IPCA para 2025 e 2026