Como a marca de açaí criada por um sheik árabe e estrelada por Neymar quer conquistar o Brasil

Empresa cresceu no exterior com uma tecnologia que facilita o transporte da polpa. Agora, mira 200 lojas pelo Brasil no modelo de  franquias

Neymar Jr.: jogador é embaixador da marca Tropicool tanto no exterior como no Brasil (Tropicool/Divulgação)

Daniel Giussani
Repórter de Negócios

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06h47.

Num primeiro momento, pode soar improvável imaginar o que um sheik árabe, Neymar e o açaí têm em comum.

Mas é justamente dessa combinação inusitada que nasceu a Tropicool — uma marca de alimentos saudáveis criada fora do Brasil e que agora tenta fincar raízes no próprio país, apostando em franquias enxutas e na promessa de margens atraentes.

A ideia começou em 2019, em um curso em Harvard.

Ali, os brasileiros Caio Nabuco e Maurício Esteves, veteranos do comércio exterior, conheceram Moe Al Thani, da família real do Catar.

O sheik, entusiasta de esportes radicais e do açaí, questionou por que o fruto vendido no exterior era sempre congelado, caro e pouco prático. A provocação virou negócio: Nabuco e Esteves desenvolveram uma polpa líquida de açaí que pode ser armazenada fora da geladeira por até um ano.

A inovação simplificou o transporte e abriu espaço para a expansão internacional - e o próprio sheik (e o irmão dele) viraram sócios.

Com essa tecnologia, a marca estreou em Dubai e, desde então, abriu 120 pontos em mais de dez países.

Agora, volta os olhos para o Brasil — um mercado onde o açaí já é popular, mas disputado entre marcas locais, operações pulverizadas e redes que exploram a onda da saudabilidade.

“A gente já validou o produto lá fora. O desafio agora é abrir portas no Brasil e mostrar que dá pra fazer diferente, com mais controle e menos custo fixo”, diz Rafael Vasconcelos, CEO da operação brasileira.

Leia também: 'O preço do açaí vai subir e vamos perder mercado', diz CEO da Frooty sobre tarifaço de Trump

Como funciona o modelo da Tropicool

O diferencial está na forma de preparo. Em vez dos blocos congelados tradicionais, a Tropicool trabalha com litros de polpa concentrada em embalagens assépticas — que dispensam refrigeração. São embalagens como as caixinhas de suco e de leite.

Na loja, basta conectar a embalagem a uma máquina de sorvete soft para ter o açaí pronto na textura certa para venda.

A lógica elimina freezers industriais e câmaras frias, reduzindo o investimento inicial.

Segundo Vasconcelos, uma unidade pode ser aberta com cerca de 180.000 reais, já incluindo equipamentos, estoque inicial e projeto arquitetônico. Há ainda a opção de modelos reduzidos, a partir de 120.000 reais.

Esse formato também facilita o controle de estoque: como a polpa é líquida e porcionada, o franqueado mede o custo de mercadoria quase em tempo real.

“Em vez de potes de sorvete e espátula, você tem uma linha de montagem. Isso reduz perdas, melhora o controle e exige menos pessoal. São só três funcionários por loja”, afirma o executivo.

Antes mesmo do anúncio oficial da expansão, a ser feito agora em setembro, a Tropicool já havia vendido sete franquias.

As primeiras estão sendo implantadas em São Paulo, em pontos de alto fluxo, com parcerias em negociação com redes como Pão de Açúcar e academias.

Quais são as metas e os desafios

A companhia estima um faturamento médio mensal por loja entre 55.000 e 70.000 reais, o que equivale a algo próximo de 800.000 reais anuais por unidade. Se atingir a meta de 200 franquias em dois anos, o potencial de receita no Brasil superaria 160 milhões de reais anuais.

O ritmo é ambicioso. A franqueadora diz ter alcançado o ponto de equilíbrio já nos primeiros meses de operação, algo raro no setor.

Mas crescer nessa velocidade exige capital e visibilidade.

“Nosso maior desafio é abrir lojas físicas para que as pessoas vejam o produto funcionando. O boca a boca ainda não existe porque a marca é nova aqui”, diz Rafael.

Para isso, eles contarão com a ajuda de um dos brasileiros com maior quantidade de seguidores no Instagram: o craque do futebol Neymar.

Desde 2024, Neymar é o rosto da linha de smoothies em mercados como Emirados Árabes e Estados Unidos, estratégia para conectar a marca a um público jovem e global, e seguirá sendo o rosto da operação em terras brasileiras.

Para além da dificuldade de marketing, é importante lembrar que a Tropicool entra em um setor altamente fragmentado no Brasil.

Redes como Oakberry e Nação Açaí já ocupam parte relevante do mercado formal, enquanto milhares de pequenas operações competem de maneira informal.

Para tentar driblar esta questão, a Tropicool quer se posicionar como uma marca de superalimentos. O cardápio inclui bases de manga e coco, smoothies, snacks proteicos e até refeições prontas com proteína defumada e embalada a vácuo.

A ideia é disputar não só com redes de açaí, mas também com fast foods que surfam a onda saudável.

Há ainda o risco da padronização. O formato modular acelera a expansão, mas depende de processos bem estruturados para manter a qualidade. Para isso, a empresa criou um sistema de gestão digital que integra logística, treinamento e suporte.

O que vem pela frente

A meta é fechar 2025 com pelo menos 60 unidades vendidas e alcançar 200 até o fim de 2027.

Nos bastidores, a empresa negocia parcerias em eventos e estádios, como o Allianz Parque, em São Paulo. A loja-escola na Bela Cintra, numa região central de São Paulo, já serve como espaço de testes e ativações.

Apesar dos riscos, a companhia aposta em crescimento acelerado.

“O que a gente fez foi pegar tudo o que não funcionava nas franquias tradicionais e criar algo mais direto, mais simples de tocar. Isso pode atrair um novo perfil de franqueado — mais executivo, menos operador”, diz Rafael.

