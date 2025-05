Como o maior youtuber do mundo fez Neymar perder mais de R$ 2 milhões em um desafio

O jogador de futebol Neymar Jr. perdeu um desafio milionário proposto pelo maior youtuber do mundo, MrBeast.

O desafio, que ocorreu no gramado da Vila Belmiro, em Santos, envolveu uma disputa de cobranças de pênaltis sem goleiro entre Neymar e um torcedor santista chamado Higor, valendo um prêmio de US$ 500 mil, equivalente a aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação atual.

Como foi o desafio

No formato do desafio, Neymar e Higor alternavam cobranças de pênalti, mas a cada rodada a distância para o gol aumentava em quatro metros, começando da marca do pênalti e chegando até o meio-campo.

Neymar chegou a errar uma cobrança que bateu na trave, o que foi decisivo para a vitória do torcedor. Curiosamente, Neymar adotou uma postura descontraída e até impôs regras que dificultavam seus próprios chutes, além de dar dicas ao adversário, o que gerou repercussão entre os internautas.

Esse desafio faz parte de uma série organizada por MrBeast, que reuniu grandes nomes do esporte mundial para competirem contra anônimos em suas especialidades, com prêmios que variaram entre US$ 100 mil e US$ 500 mil.

Além de Neymar, participaram a tenista Serena Williams, o jogador de basquete Stephen Curry, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, o jogador de beisebol Aaron Judge, o automobilista Dan Ticktum, um recordista de apneia e um campeão de comer cachorro-quente.

Nos casos em que os astros esportivos venciam, eles escolhiam uma entidade para receber o prêmio em dinheiro. Quando os anônimos ganhavam, como no caso de Higor contra Neymar, eles eram os próprios premiados, recebendo o valor diretamente.

Impacto e repercussão do vídeo

O vídeo com Neymar já ultrapassou 70 milhões de visualizações, mostrando o enorme alcance e engajamento gerados pela participação do craque brasileiro.

Além do desafio, MrBeast tem explorado outras iniciativas no Brasil, como uma gravação na Ilha da Queimada Grande, famosa pela alta densidade de cobras venenosas, o que também chamou a atenção do público nacional e internacional.