Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Tarde demais? Cisão da Kraft Heinz pode não resolver desafio da comida saudável

Empresa acumula sete trimestres de queda nas vendas e ações já recuam quase 14% no ano

Kraft Heinz: cisão cria unidades separadas para molhos e mercearia na América do Norte (Getty Images/Divulgação)

Kraft Heinz: cisão cria unidades separadas para molhos e mercearia na América do Norte (Getty Images/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h06.

A Kraft Heinz anunciou neste mês que vai se dividir em duas companhias, uma voltada para molhos e condimentos e outra para alimentos básicos. A medida, apresentada como resposta à mudança nos hábitos dos consumidores americanos, reflete um reconhecimento tardio de que a empresa perdeu espaço diante da busca crescente por alimentos menos processados.

Nos últimos anos, os consumidores americanos têm adotado produtos com menos conservantes e ingredientes artificiais. Essa tendência ganhou novo fôlego com a ofensiva do programa federal Make America Healthy Again (MAHA), liderado pelo secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr., que associa aditivos a doenças crônicas na infância, como diabetes e obesidade.

A Kraft Heinz, dona de marcas como ketchup Heinz, cream cheese Philadelphia e molhos Quero, tornou-se alvo desse escrutínio.

Um relatório da Comissão MAHA, criada pelo presidente Donald Trump, recomendou que o governo reavalie a presença de aditivos químicos nos alimentos embalados e estabeleça critérios para enquadrar produtos ultraprocessados.

A pressão também vem dos estados. Na Califórnia, o maior mercado americano, deputados devem votar ainda neste mês um projeto que propõe restringir a venda de itens considerados ultraprocessados.

Vendas em queda

Segundo a Reuters, concorrentes americanos como a Rao’s Homemade têm se adaptado mais rápido às novas preferências e conquistado espaço, enquanto a Kraft Heinz acumula resultados negativos.

As vendas da empresa caíram por sete trimestres consecutivos, e as ações recuam quase 14% no ano, frente à queda de 6,5% do índice Dow Jones de fabricantes de alimentos.

Esse quadro se torna ainda mais desafiador diante da popularização de medicamentos inibidores de apetite da classe GLP-1, que vêm reduzindo o consumo de alimentos industrializados nos Estados Unidos, e do impacto da inflação no preço dos alimentos.

A companhia vem ajustando seu portfólio, com a revisão de mais de mil receitas, redução de açúcar e o compromisso de eliminar corantes sintéticos nos EUA. A cisão, apresentada como parte desse esforço de adaptação, pode, no entanto, não ser suficiente para recuperar relevância e impulsionar crescimento, segundo ex-funcionários, consultores e analistas ouvidos pela Reuters.

Acompanhe tudo sobre:Kraft HeinzFusões e AquisiçõesAlimentosAlimentação

Mais de Invest

'Roxito': Nubank mira mercado de mais de US$ 400 bi no México

Ações internacionais: Coinbase substitui Visa em carteira recomendada

Subsidiária da Evergrande dispara 40% após ofertas de estatais chinesas

Emergent Cold conclui compra da Comfrio, da Aqua Capital, e tem proteção contra 'tarifaço'

Mais na Exame

Mercados

'Roxito': Nubank mira mercado de mais de US$ 400 bi no México

Um conteúdo Bússola

Opinião: a revolução quântica já começou — e líderes empresariais precisam agir agora

Future of Money

Apple torna assinaturas mais seguras para usuários de cripto em novo iPhone 17

Mundo

Trump diz que há um 'alto grau de certeza' que suspeito de matar Charlie Kirk foi preso