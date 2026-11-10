Grupo Fleury e Bradsaúde criam a 'FleuryOnco', rede de clínicas oncológicas com R$ 72 milhões

Depois tentativa de entrar no mercado de tratamento de câncer por meio de um negócio com a Oncoclínicas, o Grupo Fleury decidiu seguir outro caminho: criar sua própria rede de clínicas oncológicas.

A companhia anunciou uma parceria com a Bradsaúde, do ecossistema Bradesco, para lançar a FleuryOnco, uma nova empresa que receberá R$ 72 milhões em investimentos até 2027. A Fleury terá 51% de participação no negócio, enquanto a Bradsaúde ficará com os 49%.

O plano prevê a abertura de sete clínicas em São Paulo e no Rio de Janeiro (5 em São Paulo e 2 no Rio) até o final de 2027. A primeira unidade será inaugurada em dezembro deste ano, na capital paulista.

A operação marca uma nova etapa na estratégia de diversificação do Fleury, conhecido principalmente pela atuação em exames laboratoriais e medicina diagnóstica. Agora, a companhia pretende ampliar sua presença no tratamento de câncer.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, afirma que o movimento representa uma evolução da atuação da companhia, que já participa da jornada de pacientes oncológicos há mais de sete décadas.

"O Fleury já atua em diagnóstico oncológico há mais de 70 anos. De lá para cá, a gente vem crescendo com imagem, com genômica e novos testes que servem tanto para avaliar de forma preditiva e fazer um diagnóstico precoce quanto para direcionar o tratamento, o que chamamos de medicina de precisão", afirma.

A nova empresa, que terá seus resultados consolidados no balanço da Fleury S.A., terá duas marcas: Fleury Oncologia, direcionada ao segmento premium em São Paulo, e OncoOne, com proposta de atuação nacional e presença inicial em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury: "Ao longo do tempo, o nosso objetivo é oferecer consultas e todo o tratamento ambulatorial" (Leandro Fonseca/Exame)

Por que a Fleury não comprou a Oncoclínicas?

A criação da FleuryOnco acontece cerca de sete meses depois de o Grupo Fleury encerrar as negociações para investir na Oncoclínicas, uma das principais redes especializadas em tratamento de câncer do Brasil.

Em março de 2026, o Fleury participou de uma proposta preliminar que previa um aporte conjunto de R$ 500 milhões em capital e outros R$ 500 milhões em debêntures conversíveis, em uma operação envolvendo aproximadamente 140 clínicas da Oncoclínicas.

As negociações foram encerradas em abril, sem a conclusão do negócio.

"Nós sempre enfatizamos três pilares fundamentais: a estratégia, a cultura e a disciplina econômico-financeira. Todos os M&As que temos feito seguem esse olhar. E, dado que temos um processo de diligência muito rigoroso, tivemos só três semanas para avaliar a Oncoclínicas. Então, não houve tempo de fazer uma diligência com a profundidade necessária", afirma Tsutsui.

Segundo a Tsutsui, o Fleury foi convidado a participar de uma negociação que já estava em andamento, o que limitou o período disponível para a avaliação.

A CEO também destaca que o cenário de juros elevados exige maior cautela na escolha de investimentos e aquisições.

"De maneira geral, enfatizamos esses pilares porque o custo de capital permanece alto. E essa disciplina na alocação de capital será cada vez mais importante para as empresas se manterem saudáveis", diz.

Agora, a companhia retoma sua estratégia de expansão na oncologia por meio de um modelo diferente. Em vez de investir em uma operação já estabelecida, o Fleury decidiu desenvolver uma rede de clínicas em parceria com a Bradsaúde.

O investimento inicial de R$ 72 milhões representa uma escala financeira menor do que a estrutura discutida anteriormente, mas permite às duas empresas desenvolver um modelo próprio de atendimento.

O que motiva a Fleury investir no tratamento de câncer?

A aposta acontece em um momento de transformação do mercado brasileiro de saúde.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgadas pelas companhias, o Brasil deverá registrar aproximadamente 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028.

O envelhecimento da população é um dos principais fatores por trás desse crescimento. A participação dos brasileiros com mais de 60 anos deverá praticamente dobrar até 2050, ampliando a demanda por serviços especializados.

Além da mudança demográfica, fatores associados ao estilo de vida, como obesidade e alimentação inadequada, contribuem para aumentar o risco de diferentes tipos de câncer.

Para Tsutsui, esse cenário abre oportunidades para empresas capazes de integrar diagnóstico e tratamento.

"Certamente existe uma oportunidade em termos de mercado oncológico. Para você ter uma ideia, é uma estimativa de em torno de R$ 60 bilhões por ano", afirma.

A executiva destaca que a evolução da medicina permite que grande parte dos tratamentos seja realizada em clínicas ambulatoriais, sem necessidade de internação hospitalar.

"Vemos aqui uma oportunidade do ponto de vista de mercado e de negócio, mas principalmente trazendo essa tradição que nós temos no Fleury de um cuidado acolhedor, com excelência médica e técnica e um foco muito grande no paciente", diz.

Como funcionarão as sete clínicas oncológicas?

A FleuryOnco começará a operar com duas marcas que terão posicionamentos diferentes no mercado.

A Fleury Oncologia será direcionada ao público premium, inicialmente em São Paulo, aproveitando o reconhecimento da marca Fleury no segmento de medicina diagnóstica.

Já a OncoOne terá uma proposta de atuação nacional, com unidades inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As unidades oferecerão consultas médicas especializadas, quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo, infusão de medicamentos e acompanhamento multiprofissional.

A proposta é reunir diferentes etapas do atendimento, desde a realização de exames até a definição das terapias e o acompanhamento clínico.

"Ao longo do tempo, o nosso objetivo é oferecer consultas e todo o tratamento ambulatorial. Quando falo de tratamento ambulatorial, estou falando de quimioterapia, terapias-alvo, imunoterapia, mas também da equipe multiprofissional para dar apoio a esse paciente oncológico", afirma Tsutsui.

A executiva destaca que o modelo também prevê suporte nutricional e psicológico, considerando as necessidades dos pacientes durante o tratamento.

A integração entre exames e terapias será um dos diferenciais da nova empresa. O Fleury pretende utilizar sua experiência em genética, genômica e medicina de precisão para apoiar a definição de tratamentos personalizados.

Quem terá acesso? Bradsaúde quer alcançar pacientes além dos 4,1 milhões de beneficiários

Para a Bradsaúde, a criação da FleuryOnco representa mais um passo na ampliação de sua atuação no setor de prestação de serviços médicos.

A companhia já possui investimentos em operações hospitalares por meio da Atlântica Hospitais e Participações, empresa do grupo que participa da nova parceria.

Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde, afirma à EXAME que a operação não será direcionada exclusivamente aos clientes da Bradesco Saúde.

"Hoje são 4,1 milhões de beneficiários na Bradesco Saúde, mas, quando a gente entra nessa iniciativa com o Fleury Oncologia, é para ir muito além dos 4,1 milhões de beneficiários", afirma.

A estratégia amplia o mercado potencial da nova rede, que pretende alcançar pacientes além da carteira de clientes da seguradora, ou seja, pacientes com diferentes planos de saúde ou particulares.

"A FleuryOnco vai fazer o relacionamento com todas as fontes pagadoras. Isso é muito importante, porque, quando falamos em ampliar o acesso a tratamento especializado, é exatamente isso. Queremos estar com o maior número de parceiros para atender cada vez mais pacientes", afirma Tsutsui.

Sobre parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), Tsutsui afirma que ainda é cedo para discutir a participação da nova rede no sistema público, mas lembra, porém, que o Fleury já possui relações indiretas com o setor público por meio do Lab-to-Lab, operação de medicina diagnóstica que atende mais de 9.300 laboratórios em 2.200 cidades brasileiras, incluindo estabelecimentos que recebem recursos de prefeituras.

A rede de oncologia que começa com 7 clínicas e quer mais

A parceria, segundo Marinelli, reúne duas competências complementares: a experiência do Fleury em medicina diagnóstica e de precisão e a atuação da Atlântica Hospitais na gestão e expansão de serviços assistenciais.

"Nosso objetivo é oferecer um cuidado cada vez mais integrado, resolutivo e acolhedor, reunindo qualidade assistencial, segurança e precisão em um momento que exige atenção e suporte diferenciados", afirma o CEO da Bradsaúde.

A criação da FleuryOnco, segundo Tsutsui, também reforça a estratégia de diversificação do Grupo Fleury, que vem ampliando sua presença em especialidades como ortopedia, oftalmologia e infusão de medicamentos imunobiológicos. Segundo a CEO, essas operações já representam cerca de 8% da receita total do grupo, que registrou faturamento de R$ 9,9 bilhões no acumulado até o terceiro trimestre de 2026.

"A gente já começou essa trajetória de acompanhar a jornada ambulatorial dos pacientes, indo além da medicina diagnóstica, em outras especialidades. Sempre com esse olhar para serviços que aumentam a qualidade de vida e acompanham o paciente crônico, para ter maior sustentabilidade do sistema", afirma Tsutsui.

Para uma companhia que completa 100 anos de história, a aposta do Grupo Fleury na oncologia também está ligada a um dos maiores desafios das próximas décadas: acompanhar o envelhecimento da população e contribuir para que os brasileiros vivam não apenas mais, mas melhor. Para isso, a companhia une forças com a Bradsaúde, ampliando sua atuação do diagnóstico ao tratamento de câncer.