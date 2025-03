DiDi registra receita de RMB 206,8 bilhões em 2024, com aumento de 18,8% nas transações

Em 18 de março, a DiDi divulgou os resultados financeiros do ano de 2024. De acordo com os dados, o volume de transações de pedidos da plataforma principal cresceu 18,8% em 2024, alcançando 16.005 bilhões de pedidos. O valor total de transações (GTV) também teve um aumento de 16,2%, totalizando RMB 392,7 bilhões. A receita anual da DiDi em 2024 foi de RMB 206,8 bilhões, com um EBITA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de RMB 4,33 bilhões.

Desempenho do quarto trimestre

No quarto trimestre, o volume de transações da plataforma principal, que inclui os negócios de mobilidade na China e no mercado internacional, registrou 4,266 bilhões de pedidos, um aumento de 14,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o GTV da plataforma principal cresceu 14,5%, atingindo RMB 103,2 bilhões. O GTV dos negócios internacionais manteve uma taxa de crescimento superior a 30% por quatro trimestres consecutivos, demonstrando a expansão constante da DiDi no mercado global.

O desempenho positivo da DiDi reflete sua posição forte no setor de mobilidade, tanto na China quanto internacionalmente.