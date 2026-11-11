Dados econômicos, Lula e balanço do Banco do Brasil: o que move os mercados

Os mercados chegam à quarta-feira, 11, ainda repercutindo a pressão observada na sessão anterior, quando o Ibovespa perdeu força e fechou em queda de 0,52%, aos 171.336,99 pontos.

O movimento acompanhou o desempenho negativo das bolsas internacionais, em meio à preocupação com a inflação americana acima das expectativas e seus possíveis efeitos sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos.

No Brasil, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou a perspectiva de manutenção da Selic em patamar elevado por mais tempo, enquanto o dólar avançou 1,46% e encerrou o pregão a R$ 5,5860, na maior cotação desde julho de 2025.

Nesta quarta, os investidores acompanham novos indicadores de atividade econômica no Brasil, a agenda política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma extensa programação de balanços corporativos.

Entre os dados domésticos, o destaque fica com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a setembro. O indicador pode ajudar a avaliar o ritmo da atividade econômica em um momento em que o mercado também monitora os sinais de desaceleração apontados pelo Banco Central.

O que acompanhar nesta quarta-feira

Às 9h, o IBGE divulga os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e da produção industrial regional, ambos referentes a setembro. No caso dos serviços, o mercado parte de uma queda de 0,1% no volume registrado em agosto, na comparação com julho, embora tenha havido crescimento de 0,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os números serão acompanhados pelos investidores para avaliar o comportamento da atividade econômica brasileira e seus possíveis efeitos sobre as perspectivas para a política monetária. A produção industrial regional também poderá trazer informações sobre o desempenho do setor em diferentes partes do país.

Às 14h30, o Banco Central divulga o Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br), referente a outubro. Em setembro, o indicador havia avançado 1,5% na comparação mensal e acumulado alta de 8,1% em 12 meses.

No mesmo horário, sai o fluxo cambial semanal, com dados até 6 de novembro. Na semana anterior, o Brasil havia registrado entrada líquida de US$ 9,498 bilhões. O resultado será observado em meio à recente pressão sobre o câmbio, com o dólar acumulando quatro sessões consecutivas de valorização e encerrando a terça-feira no maior patamar em mais de um ano.

Lula na COP31 e agenda no Congresso

No campo político, Lula participa da cerimônia de abertura do segmento de líderes da COP31, ao lado dos coanfitriões Turquia e Austrália. O presidente também participa de um evento sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), no qual Reino Unido e Holanda devem anunciar novos aportes, além de uma reunião de alto nível com chefes de Estado.

Em Brasília, a movimentação política também passa pela Câmara dos Deputados. A bancada do PL se reúne para decidir se apoiará a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Casa ou se lançará um candidato próprio.

No Senado, o plenário poderá votar projetos relacionados ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), ao Estatuto do Aprendiz e a implantes cirúrgicos. Já a Comissão de Assuntos Econômicos promove uma audiência pública para discutir a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo que integra a reforma tributária.

Outro ponto da agenda é o último dia de validade da Medida Provisória nº 1.376/26, que trata do endividamento rural.

Temporada de balanços segue movimentada

No calendário corporativo, a quarta-feira será marcada por uma série de resultados do terceiro trimestre.

Entre as empresas brasileiras com divulgação prevista estão Banco do Brasil, Eneva, Equatorial, Ultrapar, SLC Agrícola, Azzas 2154, Minerva e MRV. Também estão na programação companhias como Log-In, Desktop, Unifique, Hapvida, Grupo Multi, Ser Educacional, Valid, Kepler Weber e Oncoclínicas.

Outros balanços previstos incluem Plano & Plano, Americanas, Boa Safra, CVC Brasil, Positivo, Qualicorp e Vittia. Os resultados devem alimentar a avaliação dos investidores sobre o desempenho das empresas em um ambiente de juros ainda elevados e incertezas sobre a atividade econômica.

O Grupo Casas Bahia também faria sua divulgação nesta quarta, mas adiou as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2026 para 10 de dezembro.

Feriado nos Estados Unidos

A agenda internacional tem uma particularidade nesta quarta-feira: o feriado do Dia dos Veteranos nos Estados Unidos deixa o mercado de Treasuries fechado.

Com isso, os títulos do Tesouro americano não terão negociação regular, reduzindo uma das referências acompanhadas pelos investidores para avaliar as expectativas sobre os juros americanos e o apetite global por risco.

O fechamento ocorre depois de uma sessão negativa em Wall Street. Na terça-feira, o Nasdaq recuou 0,74%, o S&P 500 caiu 0,38% e o Dow Jones perdeu 0,30%, em reação à inflação americana acima do esperado e às declarações de dirigentes do Federal Reserve que mantiveram no radar a possibilidade de juros elevados por mais tempo.