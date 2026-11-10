A economia dos mortos-vivos: por que o Brasil concentra mais empresas zumbis que qualquer emergente

Quando Eu Estive em um Apocalipse Zumbi (Reprodução)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16h45.
Entre as principais economias emergentes, o Brasil é o país com a maior proporção de empresas zumbis, companhias que passam anos sem gerar resultado suficiente nem para pagar os juros da própria dívida.
Na média de duas décadas, a fatia brasileira foi mais que o dobro da observada em 25 mercados emergentes, segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Finanças. Os autores classificam o país como a maior “zombieland” do grupo.
O dado ganha peso com o cenário atual. Em 4 de novembro, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu uma sequência de cinco cortes. Para empresas que já não cobriam os juros com o resultado da operação, o alívio ficou mais distante.
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O conceito ganhou projeção em 2018, com um estudo do Banco de Compensações Internacionais (BIS), o banco central dos bancos centrais. Pelo critério dos economistas Ryan Banerjee e Boris Hofmann, a empresa zumbi tem pelo menos dez anos de existência e passa três anos seguidos com o lucro operacional abaixo das despesas com juros.
Na prática, a empresa sobrevive porque consegue rolar a dívida, e não porque o negócio se paga. Ela continua operando, contratando e vendendo, mas cada ano de atividade aumenta o que deve.
O estudo brasileiro, assinado por Alberto Granzotto, Igor Sonza, Guilherme Kirch e Wilson Nakamura, usa um critério parecido. A empresa precisa ter, por três anos em média, cobertura de juros abaixo de 1 e indicadores de alto risco de falência. A amostra inclui companhias abertas de 2002 a 2021.
Na média de duas décadas, 13,9% das companhias abertas brasileiras tinham perfil zumbi, contra 5,5% da média dos emergentes. Os países mais próximos foram Malásia, com 11,8%, Turquia, com 11,1%, e Índia, com 10,5%.
O pico brasileiro aconteceu em 2017, depois da recessão de 2015 e 2016, quando quase 23% das empresas da amostra estavam nessa condição. Em 2021, último ano analisado, a proporção era de 17,9%. Segundo os autores, os picos acompanham as grandes crises: 2008, 2016 e a pandemia.
O estudo não testa as causas do fenômeno no Brasil. Os autores recomendam regras de falência mais eficientes, incentivos à reestruturação e mecanismos melhores de alocação de crédito.
A literatura internacional costuma associar empresas zumbis a juros baixos. O BIS estimou que a queda dos juros nas economias desenvolvidas desde os anos 1980 explica parte do aumento dessas empresas, porque o dinheiro barato permite rolar dívidas por mais tempo.
O Brasil mostra o outro lado do problema. Com juros de dois dígitos, o custo da dívida sobe mais rápido do que o resultado da operação, e empresas que seriam viáveis em outro cenário passam a depender de renegociação permanente.
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O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, publicado em outubro, registra esse movimento. Segundo o documento, o índice de cobertura de juros das companhias abertas segue abaixo do de anos anteriores, e cresceu o número de empresas com lucro menor e despesa financeira maior. A piora é maior nos setores mais sensíveis ao custo de financiamento.
Os pedidos de recuperação judicial também refletem o aperto. Em 2025, foram 977, um recorde na série histórica da Serasa Experian.
O problema não fica restrito às empresas zumbis. O estudo do BIS mostrou que, quando a proporção de zumbis em um setor sobe 1 ponto percentual, o investimento das empresas saudáveis do mesmo setor cai cerca de 1 ponto percentual.
A explicação está na concorrência. Empresas que sobrevivem com crédito rolado continuam disputando clientes, preços e mão de obra, sem a disciplina de quem precisa gerar lucro. O capital fica preso em negócios pouco produtivos, e quem é eficiente perde espaço.
Para fornecedores e credores, o risco é mais direto. Uma empresa zumbi pode atrasar pagamentos, alongar prazos e, no limite, arrastar parceiros comerciais para um processo de recuperação judicial.
As empresas zumbis mostram que estar em operação não significa estar saudável. Para o conselho, o indicador mais importante não é se a empresa continua de pé, mas se ela consegue pagar o próprio custo de existir.
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