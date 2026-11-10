A economia dos mortos-vivos: por que o Brasil concentra mais empresas zumbis que qualquer emergente

Entre as principais economias emergentes, o Brasil é o país com a maior proporção de empresas zumbis, companhias que passam anos sem gerar resultado suficiente nem para pagar os juros da própria dívida.

Na média de duas décadas, a fatia brasileira foi mais que o dobro da observada em 25 mercados emergentes, segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Finanças. Os autores classificam o país como a maior “zombieland” do grupo.

O dado ganha peso com o cenário atual. Em 4 de novembro, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu uma sequência de cinco cortes. Para empresas que já não cobriam os juros com o resultado da operação, o alívio ficou mais distante.

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O que define uma empresa zumbi

O conceito ganhou projeção em 2018, com um estudo do Banco de Compensações Internacionais (BIS), o banco central dos bancos centrais. Pelo critério dos economistas Ryan Banerjee e Boris Hofmann, a empresa zumbi tem pelo menos dez anos de existência e passa três anos seguidos com o lucro operacional abaixo das despesas com juros.

Na prática, a empresa sobrevive porque consegue rolar a dívida, e não porque o negócio se paga. Ela continua operando, contratando e vendendo, mas cada ano de atividade aumenta o que deve.

O estudo brasileiro, assinado por Alberto Granzotto, Igor Sonza, Guilherme Kirch e Wilson Nakamura, usa um critério parecido. A empresa precisa ter, por três anos em média, cobertura de juros abaixo de 1 e indicadores de alto risco de falência. A amostra inclui companhias abertas de 2002 a 2021.

O Brasil no topo do ranking

Na média de duas décadas, 13,9% das companhias abertas brasileiras tinham perfil zumbi, contra 5,5% da média dos emergentes. Os países mais próximos foram Malásia, com 11,8%, Turquia, com 11,1%, e Índia, com 10,5%.

O pico brasileiro aconteceu em 2017, depois da recessão de 2015 e 2016, quando quase 23% das empresas da amostra estavam nessa condição. Em 2021, último ano analisado, a proporção era de 17,9%. Segundo os autores, os picos acompanham as grandes crises: 2008, 2016 e a pandemia.

O estudo não testa as causas do fenômeno no Brasil. Os autores recomendam regras de falência mais eficientes, incentivos à reestruturação e mecanismos melhores de alocação de crédito.

O paradoxo dos juros altos

A literatura internacional costuma associar empresas zumbis a juros baixos. O BIS estimou que a queda dos juros nas economias desenvolvidas desde os anos 1980 explica parte do aumento dessas empresas, porque o dinheiro barato permite rolar dívidas por mais tempo.

O Brasil mostra o outro lado do problema. Com juros de dois dígitos, o custo da dívida sobe mais rápido do que o resultado da operação, e empresas que seriam viáveis em outro cenário passam a depender de renegociação permanente.

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O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, publicado em outubro, registra esse movimento. Segundo o documento, o índice de cobertura de juros das companhias abertas segue abaixo do de anos anteriores, e cresceu o número de empresas com lucro menor e despesa financeira maior. A piora é maior nos setores mais sensíveis ao custo de financiamento.

Os pedidos de recuperação judicial também refletem o aperto. Em 2025, foram 977, um recorde na série histórica da Serasa Experian.

O custo para quem está saudável

O problema não fica restrito às empresas zumbis. O estudo do BIS mostrou que, quando a proporção de zumbis em um setor sobe 1 ponto percentual, o investimento das empresas saudáveis do mesmo setor cai cerca de 1 ponto percentual.

A explicação está na concorrência. Empresas que sobrevivem com crédito rolado continuam disputando clientes, preços e mão de obra, sem a disciplina de quem precisa gerar lucro. O capital fica preso em negócios pouco produtivos, e quem é eficiente perde espaço.

Para fornecedores e credores, o risco é mais direto. Uma empresa zumbi pode atrasar pagamentos, alongar prazos e, no limite, arrastar parceiros comerciais para um processo de recuperação judicial.

Sobreviver não é o mesmo que viver

As empresas zumbis mostram que estar em operação não significa estar saudável. Para o conselho, o indicador mais importante não é se a empresa continua de pé, mas se ela consegue pagar o próprio custo de existir.

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