Como a Avell deu a volta por cima e teve o 'melhor ano de sua história'

Comemorando duas décadas em 2024, a catarinense Avell precisou revisar toda a sua operação e estratégia de mercado.

A empresa, conhecida por notebooks para gamers e profissionais, nunca esteve no pódio entre os grandes nomes da tecnologia — e nunca quis estar. Mas, após um 'boom' de vendas inesperado em 2020, a Avell percebeu que precisaria reavaliar tudo para continuar crescendo.

No início do ano passado, um novo capítulo começou na tímida competidora de marcas como as brasileiras Multilaser e Positivo, e as internacionais Dell, Lenovo, HP e Asus.

O fundador Emerson Salomão passou o comando da empresa para Vladimir Rissardi, que começou prestando consultoria para a Avell quando a “arrumação da casa” começou.

Salomão, por sua vez, decidiu ficar somente no conselho, onde busca atuar de forma mais estratégica e menos operacional.

Quase dois anos depois após essa mudança, a empresa de notebooks projeta um faturamento de R$ 210 milhões em 2024, um crescimento de 50% em relação a 2023.

Mas, segundo os dois, ainda há muito o que fazer.

Emerson Salomão: fundador da Avell saiu do posto de presidente em janeiro de 2023 (Avell/Divulgação)

Primeira fase

Originalmente de Joinville, Emerson Salomão fundou a empresa em 1997, então sob o nome de Notebook Century (ou "século do notebook").

A empresa começou revendendo notebooks de outras marcas. Após vários formatos de negócio, a hoje chamada Avell se consolidou quando decidiu vender somente notebooks de alto desempenho em 2004.

Enquanto marcas internacionais dominavam o mercado, a 'jovem' catarinense se posicionava como uma alternativa nacional para gamers e profissionais de arquitetura, edição de vídeo e até medicina, que costumam instalar aplicativos pesados e que demandam um processador maior.

Mas, embora entregasse produtos de qualidade, a empresa nunca alcançou grande escala. Os custos de fabricação, dependência de componentes importados e um mercado altamente competitivo tornaram o crescimento difícil.

"Nós nos acomodamos no nicho, e isso nos deixou longe dos holofotes, mas também atrasados em algumas inovações", admite Salomão.

A virada difícil

Como muitas empresas de tecnologia, a Avell viu um crescimento expressivo durante a pandemia de 2020.

A necessidade de equipamentos para trabalho remoto e entretenimento impulsionou a demanda por notebooks.

O faturamento da Avell praticamente dobrou, atingindo a marca de R$ 120 milhões— ante R$ 65 milhões em 2019 e R$ 58 milhões em 2018.

A empresa fechou o ano com recordes de vendas, mas os bastidores mostravam outra realidade. O boom de 2020 revelou uma estrutura interna insuficiente para lidar com o crescimento.

Avell: a marca de Santa Catarina é conhecida pelos produtos para 'gamers' (Avell/Divulgação)

"Foi o caos. Crescemos rápido demais e, ao mesmo tempo, desorganizadamente. Havia problemas com logística, entregas atrasadas e clientes frustrados. Isso quase comprometeu a operação inteira", diz Salomão.

Logo após a alta demanda, a Avell passou por 2021 e 2022 com problemas operacionais que quase minaram o negócio.

Segundo Salomão, a empresa também enfrentou desafios financeiros "em termos de EBITDA e lucro". Os faturamentos foram R$ 203,5 milhões e R$ 163,4 milhões, respectivamente.

Parando para recomeçar

No final de 2022, Salomão sabia que era hora de desacelerar. O hoje presidente Vladimir Rissardi foi contratado como consultor para diagnosticar os problemas e propor uma reestruturação.

Esse trabalho de três meses revelou a necessidade de mudanças radicais, como reposicionar o portfólio, implementar controles mais rígidos e trocar praticamente todo o time de liderança.

Rissardi assumiu em janeiro de 2023 e começou uma nova etapa no plano de reestruturação da Avell. O executivo detalha que foi necessário reorganizar os processos internos e criar mais governança.

Foram feitos cortes de processos ineficientes, investimentos em melhorias na produção e ajustes no portfólio da marca. No fim do ano, um faturamento de R$ 138,3 milhões.

O número representa uma queda em comparação ao ano anterior, mas ainda acima do resultado do ano em que a pandemia estourou. O foco não era crescer, e sim estabilizar.

Vladimir Rissardi: novo presidente da Avell começou prestando consultoria para a empresa

Um ano para se provar

Com a casa mais organizada, a Avell conseguiu, em 2024, apresentar números animadores. A empresa projeta faturar R$ 210 milhões, um crescimento de 50% em relação a 2023.

É o melhor ano da história da companhia, mas, segundo Rissardi, não há espaço para triunfalismo.

"Estamos em uma posição melhor, mas o mercado está mais competitivo do que nunca. Precisamos provar que podemos escalar de verdade."

Os desafios para avançar

A grande aposta agora é a entrada no mercado de inteligência artificial.

Em julho, a Avell lançou sua primeira linha de notebooks com processadores otimizados para IA, uma aposta para um futuro próximo.

Segundo a plataforma de análise AltIndex, 60% dos PCs e notebooks terão recursos de IA embarcados até 2026.

“Estamos falando de um mercado bilionário em crescimento, e, se não agirmos agora, podemos perder o timing", diz Rissardi.

Mesmo com números melhores, a Avell não esconde que o caminho é cheio de obstáculos. Escalar a produção sem perder qualidade é um deles, assim como aumentar a base de clientes.

Além disso, a dependência de componentes importados e as oscilações do dólar seguem como riscos para o futuro.

A nova linha de notebooks voltada para IA é parte da estratégia de expansão, mas tanto Salomão quanto Rissardi sabem que os produtos não vão alavancar até a inteligência artificial se tornar necessária para o dia a dia de grande parte do público.

Notebooks da Avell: empresa catarinense precisou se reinventar para garantir crescimento (Avell/Divulgação)

Uma lição sobre adaptação

Para Salomão, o maior aprendizado desses 20 anos foi entender que uma empresa precisa se reinventar constantemente.

"Por muito tempo ficamos confortáveis. Não éramos inovadores, apenas fazíamos o necessário. Agora sabemos que o mercado exige mais."

Com um novo comando, a Avell tenta provar que pode acompanhar as mudanças tecnológicas enquanto supera as limitações que travaram seu crescimento no passado.

O que está por vir depende de sua capacidade de se adaptar a um mercado cada vez mais exigente e competitivo.

"Queremos ser mais que sobreviventes. Nosso objetivo agora é ser relevantes em um mercado que muda a cada dia", conclui Rissardi.