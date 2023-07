Inteligência artificial: 85% das empresas vão investir neste mercado de R$ 1,3 trilhão

Implementar inteligência artificial é uma das prioridades de 85% das empresas nos próximos anos. Foi o que revelou uma pesquisa feita pela Bain & Company sobre a adoção da IA.

De acordo com os dados, quando os colaboradores têm acesso a algoritmos de Large Language Models (LLMs), como é o caso do ChatGPT, a produtividade pode aumentar em até 50%.

As pesquisas explicam a popularização das ferramentas de inteligência artificial recentemente e vão ao encontro da previsão da Bloomberg Intelligence de que este setor vai expandir para US$ 1,3 trilhão até 2032. Em 2022, os investimentos foram na casa de US$ 40 bilhões.

Na prática, as empresa já usam a inteligência artificial em funções como:

detecção de segurança e ameaças (44%)

conversação (44%)

marketing e vendas (30%);

operações de TI (30%).

Além da urgência do tema, um grande impulsionador do interesse das instituições pela tecnologia é o resultado. Segundo um levantamento do Boston Consulting Group (BCG) e do MIT, 55% das empresas registraram aumento nos lucros com o uso da inteligência artificial.

Para ajudar os executivos, empresários e líderes a aplicarem a inteligência artificial ao seu negócio, a EXAME produziu uma série gratuita sobre o tema. Com início em 17 de julho, o conteúdo vai mostrar, na prática, como é possível usar as ferramentas de IA em diversas áreas do negócio.

