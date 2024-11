Com novas soluções para maior produtividade de hortaliças e frutas, BASF comemora resultados de 2024

Como uma potência na produção de hortaliças e frutas (HF) – o terceiro maior produtor global –, o Brasil tem papel de destaque na evolução da horticultura mundial, hoje guiada pelo desafio de equilibrar o aumento da produtividade, a segurança dos alimentos e a sustentabilidade.

Muito desse protagonismo brasileiro se deve aos esforços contínuos de fabricantes de insumos agrícolas no país para oferecer tecnologias e produtos alinhados com esse tripé, como é o caso da BASF, que a cada ano amplia sua contribuição para a posição de vanguarda do agro nacional.

A companhia é referência em soluções inovadoras para as principais demandas dos produtores brasileiros de hortifruti em toda a sua jornada, do plantio à colheita. Para isso, investe globalmente mais de 900 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento.

“O hortifruti é um segmento muito relevante dentro do mercado nacional”, frisa Katty Corrente, líder de Marketing de Hortifruti, Cana e Café da BASF. “O nosso olhar é para as necessidades do agricultor, e ele vem cada vez mais procurando tecnologia para aumentar a produtividade, com maior sustentabilidade. Por isso, essa é uma área estratégica para a BASF”.

Três grandes novidades para o horticultor

A empresa encerra o ano celebrando grandes avanços nessa direção, com ganho expressivo de market share em diversos cultivos, acompanhado de três importantes lançamentos para o segmento de hortifruti em 2024, voltados para o controle de pragas e doenças.

Dois deles são fungicidas à base de Revysol®, um ingrediente ativo inovador e exclusivo da BASF, resultado de anos de pesquisa: o Mibelya®, para o manejo preciso de tomate, batata e maçã, e o Melyra®, aliado na proteção de citros. “Trata-se de uma molécula bastante versátil. Ela possui a capacidade de se moldar aos fungos para um controle diferenciado. Pode ser usada em diferentes fases do cultivo, e está atrelado a questões importantes de sustentabilidade, permitindo seu uso inclusive em outros cultivos, pois possui mais de 40 registros em bula”, informa Katty.

A terceira novidade é o Vinquo®, um inseticida inteligente e sustentável para o controle de pragas no cultivo de tomate e batata. Com uma tecnologia disruptiva, a molécula Inscalis®, que faz com que o inseto pare de se alimentar, age de modo alternativo à maioria das soluções do mercado, inibindo em minutos a alimentação de mosca-branca e pulgões, por exemplo, interrompendo a transmissão de viroses ao cultivo.

Soluções para desafios atuais

As novas soluções chegaram para suprir algumas das principais necessidades dos produtores rurais ao longo da safra, em especial aquelas acentuadas por efeitos climáticos que interferem diretamente no desenvolvimento dos cultivos, como o La Niña, vigente no momento.

O fenômeno provoca atraso nas chuvas em algumas regiões do país e excesso em outras. Onde está seco, há uma maior incidência de insetos – no tomate, por exemplo, favorece a infestação de mosca-branca, praga que hoje preocupa muito os agricultores. Já quando a chuva vem além do esperado, o desafio são os fungos decorrentes da alta umidade.

“O ano todo foi desafiador, com seca, calor intenso e chuvas excessivas, como as que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. A BASF se posicionou em 2024 para apoiar realmente o agricultor nessas condições meteorológicas, que são fatores importantes na produção a cada safra”, ressalta a executiva.

As inovações também foram bem-vindas para o segmento de citros, que teve um aumento considerável da demanda e precisava de novas soluções que impulsionassem a produtividade. “Tivemos diversos feedbacks dos clientes de que os produtos vieram na hora certa. Atendendo as suas necessidades e colaborando para um incremento maior de produtividade.

Prevenção garante melhores resultados

Segundo Corrente, a prevenção, com soluções assertivas que protejam a lavoura e o pomar antes que o problema se instale, é a melhor decisão para o produtor. “Os desafios climáticos vão continuar, por isso trabalhamos muito junto ao agricultor para que adote esses produtos de uma maneira preventiva, não apenas curativa. Assim, ele se antecipa e garante resultados muito melhores”.

Embora recém-lançados, os três novos produtos já têm resultados comprovados da eficácia dessa prevenção na horticultura e fruticultura, com ganhos expressivos de produtividade e qualidade.

Na região de Bauru (SP), por exemplo, colheitas recentes de citros em que houve o manejo preventivo com Melyra® registraram um incremento de 151 caixas por hectare de frutos maduros na comparação ao tratamento-padrão usado na propriedade. A qualidade das frutas também foi superior, com diâmetro das laranjas quase 3% maior e peso 7% superior.

Em 2025: inovações contra o greening e nematoides

Para o próximo ano, a BASF mira avanços ainda maiores, com pelo menos outros dois lançamentos inovadores. Um deles é um inseticida que vai ajudar no combate ao inseto vetor do greening, a mais destrutiva doença que hoje afeta os citros.

Nos Estados Unidos, a doença dizimou a citricultura, com fazendas inteiras sendo abandonadas. É por isso que a produção de citros por aqui aumentou, fazendo do Brasil hoje o maior exportador de suco de laranja do mundo.

“A nossa nova tecnologia é bastante disruptiva. Os resultados prévios estão excelentes. O produto age de forma muito eficiente nessa dor, que é a pior do mercado, e vai ser essencial para evitar que o greening se alastre aqui”, comenta a líder de Marketing.

A BASF é hoje líder em segmentos ligados aos cultivos de uva e maçã, ganhando novas posições em 2024 de destaque em tomate, batata e citros

O outro lançamento previsto, de tecnologia totalmente sustentável, é um nematicida biológico, especialmente para batata. Como nematoide é invisível a olho nu, o produtor só percebe o prejuízo na hora da colheita. “Quando ele chega, principalmente nesses tubérculos, o produtor de batata acaba perdendo a produção. O novo produto vai ajudar muito a proteger a qualidade da colheita com sustentabilidade.”

Parceria de confiança com o produtor

É com os olhos atentos assim às demandas do produtor rural que em 2025 a BASF quer seguir expandindo seu portfólio para hortaliças e frutas, já bastante completo. Para isso, mantém um diálogo constante com o agricultor a fim de entender o que ele necessita para tornar sua propriedade mais produtiva.

Do outro lado, a empresa também disponibiliza especialistas dedicados a atendê-lo a qualquer momento, se precisar tirar dúvidas ou obter orientações de como usar seus produtos de forma segura e assertiva. Para Katty Corrente, a maior demonstração dessa relação de confiança é o aumento de participação de mercado da BASF em 2024. “Gostaria de agradecer a parceria do agricultor neste ano, que confiou nas nossas tecnologias. Queremos continuar sendo esse grande parceiro e vamos trabalhar muito com esse objetivo. Estamos aqui todos os dias para isso”, finaliza.

ATENÇÃO: este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize os equipamentos de proteção individual.