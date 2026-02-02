EXAME lança a quinta edição do ranking NEEX. Saiba como inscrever sua empresa

A EXAME abre, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o Ranking EXAME Negócios em Expansão (NEEX) 2026, a principal premiação dedicada às empresas que mais crescem no Brasil.

Em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (do mesmo grupo de controle da EXAME), o ranking Negócios em Expansão 2026 vai mostrar as empresas brasileiras emergentes que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

Em 2026, o ranking listará os negócios de acordo com a evolução da receita operacional líquida em 2025. Quem cresceu mais ao longo do ano passado ficará mais bem colocado no ranking.

A inscrição é 100% gratuita.

Para averiguar o crescimento das empresas, será avaliada a evolução da receita operacional líquida anual contidas na Demonstração de Resultado do Exercício (a DRE) referentes aos anos de 2024 e 2025.

As informações serão enviadas pelas próprias empresas participantes para a organização do anuário, que envolve times da EXAME e do banco BTG Pactual. Haverá também apuração de uma auditoria independente.

Os dados de receita operacional líquida das empresas em 2024 e em 2025, bem como o crescimento percentual entre os dois anos, serão publicados em reportagem da EXAME com os resultados do ranking, prevista para circular no mês de agosto de 2026.

Os resultados do ranking serão conhecidos em evento de lançamento da edição de agosto da revista EXAME, previsto para ocorrer no fim do mês de agosto de 2026, em São Paulo.

Quem pode participar?

Em 2026, o ranking chega à sua quinta edição ampliando categorias, prazo de inscrição e benefícios aos participantes.

A principal novidade deste ano é a criação de uma nova faixa de faturamento, destinada a empresas com receita anual entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão. A categoria se soma às seis já existentes, acompanhando o amadurecimento e a escala crescente do empreendedorismo brasileiro:

De R$ 2 milhões de reais a R$ 5 milhões de reais;

De R$ 5 milhões de reais a R$ 30 milhões de reais;

De R$ 30 milhões de reais a R$ 150 milhões de reais;

De R$ 150 milhões de reais a R$ 300 milhões de reais;

De R$ 300 milhões de reais a R$ 600 milhões de reais;

Novatas*

*Serão consideradas como Novatas as empresas com receita operacional líquida inferior a R$ 2 milhões ao longo de 2024.

Grupos econômicos ou empresas privadas sediados no Brasil, com receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 1 bilhões podem participar. Grupos econômicos tais como empresas com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais deverão apresentar o seu resultado de forma consolidada.

Empresas que integrarem o ranking com os dados das demonstrações contabéis consolidadas não poderão incluir como participantes no ranking as demonstrações contabéis de suas companhias controladas. Casos específicos serão avaliados por comissão especial formada por EXAME e BTG Pactual.

As empresas que enviaram toda a documentação contábil, bem como atenderam a todos os critérios de compliance estabelecidos pelos organizadores, estarão selecionadas para o ranking.

Como posso participar do NEEX 2026?

Outra mudança relevante está no calendário. As inscrições ficarão abertas de 2 de fevereiro a 1º de junho, totalizando quatro meses, um mês a mais do que na edição anterior.

Portanto, para fazer parte do ranking NEEX 2026, as empresas deverão enviar, até o dia 1º/6/2026, as suas DREs referentes aos anos de 2024 e 2025 e preencher um formulário com dados cadastrais do negócio.

As DREs e as informações cadastrais da empresa serão então validados e compilados por uma auditoria independente. Leia aqui o regulamento completo do ranking.

As agregações e o ranqueamento das empresas serão revisados por uma comissão especial formada por membros da EXAME e BTG Pactual, para garantir a verossimilhança do ranking com a realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de participantes.

Como garantir benefícios pela inscrição antecipada

Pela primeira vez, o ranking também adota um modelo de benefícios escalonados para incentivar a participação antecipada das empresas.

As companhias que se inscreverem nos dois primeiros meses e alcançarem uma das três primeiras posições em suas categorias receberão um MBA Online da Saint Paul, acesso por 12 meses à plataforma LIT, com mais de 300 cursos online, além de assinatura da EXAME por um ano. As inscritas em abril terão direito ao acesso à LIT e à assinatura da revista. Já as inscrições realizadas em maio garantem assinatura da EXAME por 12 meses.

Além da premiação, as empresas selecionadas passam a integrar uma rede de empreendedores conectados à EXAME, com possibilidade de participação em eventos, iniciativas especiais e destaque editorial nas plataformas da marca.

Consolidado como o maior anuário de crescimento empresarial do país, o Ranking EXAME Negócios em Expansão reconhece empresas de diferentes setores e regiões, ampliando sua visibilidade no mercado e fortalecendo conexões com investidores, parceiros e talentos. O evento de lançamento da edição 2026 está previsto para a segunda metade de agosto, em São Paulo, com data a ser definida.

Quem participou no ano passado?

A quarta edição do projeto, em 2025, teve a participação de 470 empresas.

Veja aqui o site especial com as histórias das empresas mais bem colocadas e as informações financeiras das empresas classificadas para o ranking.

De que maneira posso usar a premiação?

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar. Algumas das maneiras pelas quais os vencedores e empresas melhor ranqueadas podem se destacar:

Assinaturas de e-mail

Imprensa e publicidade

Campanhas de marketing

Exposição em websites

Programas de incentivo interno

Recrutamento e retenção

Relações com investidores

Material promocional

Sinalização em conferências e eventos

Banners e sinalização ao ar livre

Vídeos promocionais

Relatórios anuais

Envio de informações relativas à participação e ao processo de premiação

Ganhar o destaque no ranking EXAME também permite se destacar dentro de sua própria organização, possibilitando maior visibilidade em toda a sua indústria e setor, bem como melhor retenção de pessoal e maior reconhecimento profissional e pessoal.

Quero patrocinar o NEEX 2026, como posso entrar em contato?

Ficamos felizes com o seu interesse em patrocinar o ranking, pedimos que entre em contato através do e-mail publicidade@exame.com.

Caso eu ainda tenha dúvidas sobre o ranking, como posso entrar em contato?

Em caso de dúvidas adicionais não sanadas pelo regulamento, pedimos que entre em contato através do e-mail negociosemexpansao@exame.com.