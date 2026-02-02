Como esta banqueira do JPMorgan vendeu a marca de cuidados de Hailey Bieber por US$ 1 bilhão

O setor de beleza deixou de ser apenas um mercado guiado por tendências de consumo para se tornar um dos focos mais disputados das mesas de negociação em Wall Street.

Em 2025, a venda da Rhode, marca de cuidados com a pele cofundada por Hailey Bieber, por US$ 1 bilhão simbolizou esse movimento. À frente da operação esteve Fei-Fei Zhang, diretora-gerente do JPMorgan Chase e principal executiva do banco para o setor de beleza na América do Norte. As informações foram retiradas de Business Insider.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Beleza como ativo estratégico no mercado de capitais

Impulsionado por redes sociais, marcas nativas digitais e novos hábitos de consumo, o setor global de beleza entrou definitivamente no radar de investidores estratégicos e fundos de private equity. Segundo projeções da McKinsey citadas na matéria, o mercado pode se aproximar de US$ 600 bilhões até 2030.

Para Zhang, esse crescimento não ocorre apenas pela força do marketing, mas por fundamentos financeiros que tornam o setor atraente: recorrência de consumo, margens elevadas, geração consistente de caixa e resiliência ao longo dos ciclos econômicos, características valorizadas em decisões de alocação de capital.

O papel do JPMorgan nas grandes transações do setor

Como líder da vertical de beleza no JPMorgan, Zhang assessorou uma sequência de operações bilionárias que ajudaram a consolidar o setor. Além da venda da Rhode para a e.l.f. Beauty, anunciada em maio de 2025, ela também participou da venda da britânica Medik8 para a L’Oréal por mais de US$ 1 bilhão poucas semanas depois.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Outro movimento relevante foi a assessoria à Mammoth Brands, criada pelos fundadores da Harry’s, na aquisição da marca de fraldas Coterie, marcando a entrada do grupo no mercado de cuidados infantis. As operações refletem uma estratégia clara de expansão de portfólio por meio de marcas com forte identidade e potencial de escala.

Aquisições, private equity e disciplina financeira

Segundo Zhang, aquisições sempre foram centrais na indústria da beleza, mas o momento atual é marcado por maior rigor na análise. Após o pico de M&A observado em 2021, compradores passaram a adotar critérios mais exigentes.

Empresas e fundos avaliam escala, trajetória de crescimento, rentabilidade, histórico da marca e capacidade de sustentar resultados no longo prazo. Para o private equity, o setor segue atraente, mas a lógica mudou: menos apostas baseadas apenas em crescimento acelerado e mais foco em eficiência operacional e geração de valor consistente.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O caso Rhode e a lógica do ciclo completo

A transação da Rhode reflete a abordagem do JPMorgan de acompanhar empresas ao longo de todo o ciclo de vida. Antes da venda, o banco já atuava como parceiro financeiro da marca por meio de sua área de banco comercial, apoiando o crescimento inicial.

Segundo Zhang, essa proximidade permite que o banco atue não apenas como executor da venda, mas como assessor estratégico, ajudando fundadores e investidores a avaliar o momento ideal para uma transação e a estrutura mais adequada para maximizar valor.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui