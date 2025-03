Com mais de 1 milhão de clientes, ele evita ciladas na compra de um carro

Adquirir um carro usado é um processo repleto de desafios. A falta de informações precisas sobre o histórico do veículo, a dificuldade de checar sua documentação e os riscos de golpes são problemas comuns enfrentados por quem decide comprar um seminovo.

Questões como restrições judiciais, sinistros não reportados ou até mesmo veículos com quilometragem adulterada podem passar despercebidas, resultando em prejuízos financeiros significativos.

É nesse cenário de incertezas que a Olho no Carro se destaca. Criada em 2017, a plataforma oferece uma solução completa e transparente para quem deseja comprar ou vender um veículo usado com mais segurança.

Por meio da análise de mais de 30 fontes de dados e do uso de tecnologias como inteligência artificial, a empresa fornece aos consumidores as informações necessárias para fazer escolhas mais informadas, reduzindo significativamente os riscos nas transações de veículos usados.

Com mais de 1,7 milhão de clientes cadastrados e uma receita de R$ 15,3 milhões em 2023, a Olho no Carro vem se consolidando como uma das maiores plataformas de consulta veicular do Brasil e figura no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na 133ª posição dentro da categoria de empresas com faturamento entre 5 e 30 milhões de reais.

O surgimento da Olho no Carro

A ideia de criar a Olho no Carro surgiu quando Yago Almeida, cofundador da empresa, percebeu uma lacuna no mercado de informações veiculares. Com formação em Administração de Empresas e experiência no mercado de dados para o setor automotivo, Almeida trabalhou na empresa Check Tudo, que oferecia informações veiculares para lojistas.

Durante esse período, ele percebeu que os consumidores finais não tinham acesso a dados fundamentais na hora de comprar veículos usados, o que os expunha a riscos.

Almeida se uniu a Bárbara Siqueira, cofundadora da empresa, e a Diego Moura, responsável pela área de tecnologia, para criar uma plataforma que oferecesse informações detalhadas sobre os veículos, como histórico de sinistros, quilometragem real e a opinião de outros proprietários. A missão da Olho no Carro era garantir mais segurança e transparência nas transações de compra e venda de veículos usados.

O diferencial da plataforma

O principal diferencial da Olho no Carro está na abrangência das informações que oferece. A plataforma conecta mais de 30 fontes públicas e privadas, incluindo bancos de dados de sinistros, seguradoras e a Fipe. Com isso, os consumidores podem acessar dados essenciais sobre o histórico do veículo, como informações sobre roubo, leilões e problemas mecânicos.

Além disso, a Olho no Carro permite que os usuários obtenham informações como preços de peças de reposição e a opinião de outros donos do veículo. Outro diferencial importante é o banco de dados “Opinião do Dono”, que coleta experiências de proprietários anteriores sobre o modelo, incluindo detalhes sobre manutenção e problemas recorrentes. Esses dados ajudam os compradores a tomar decisões mais informadas e seguras.

O crescimento da empresa

Desde seu lançamento, a Olho no Carro demonstrou um crescimento constante. Em 2020, a empresa investiu significativamente em marketing e experimentou um aumento de 140% nas suas operações.

O número de clientes cadastrados também aumentou expressivamente, atingindo 1,75 milhão em 2024, e a receita em 2023 foi de R$ 15,3 milhões, representando um crescimento de 12,64% em relação ao ano anterior.

A plataforma também se destaca pelo uso do aplicativo, que leva as funcionalidades de consulta veicular para os smartphones dos usuários. A empresa registrou mais de 800 mil acessos mensais à plataforma, consolidando-se como uma das principais referências do setor.

A empresa também possui um selo de confiança no Reclame Aqui, com 90% das reclamações resolvidas, o que reforça sua credibilidade no mercado.

A aquisição pelo Gringo

multas e Em 2024, a Olho no Carro foi adquirida pela Gringo, um aplicativo focado em motoristas, que oferece serviços como o pagamento de IPVA licenciamento . A aquisição traz novas oportunidades de integração com outras plataformas, como o Sem Parar, ampliando as possibilidades de serviços para os usuários.

Com essa integração, a Olho no Carro poderá expandir ainda mais suas funcionalidades e criar novas formas de oferecer dados e serviços aos consumidores. Atualmente, os usuários já podem adquirir os relatórios da plataforma diretamente pelo aplicativo Gringo, e a empresa está trabalhando para tornar a integração ainda mais fluida, permitindo um acesso ainda mais fácil às informações.

Planos para o futuro

A Olho no Carro tem planos ambiciosos para o futuro. A empresa pretende aprimorar seu serviço de histórico veicular, incluindo mais dados de parceiros externos para enriquecer as informações disponíveis.

A integração com o Gringo e o Sem Parar será fundamental nesse processo, permitindo que a plataforma se torne ainda mais completa e ofereça uma experiência mais integrada para os usuários.

“Nosso objetivo é melhorar continuamente nossos serviços, incluindo inteligência artificial para facilitar a leitura dos relatórios e adicionar mais dados para garantir que o consumidor tenha a melhor experiência possível ao comprar um veículo usado”, afirma Yago Almeida, cofundador da empresa.

Além disso, a Olho no Carro planeja expandir ainda mais sua base de clientes, com a meta de alcançar 5 milhões de downloads do aplicativo e um faturamento de R$ 27 milhões até o final de 2025.

Com uma presença crescente no mercado, a empresa está se consolidando como uma das mais importantes plataformas de consulta veicular do Brasil.

Impacto no mercado de veículos usados

Com a crescente demanda por veículos usados no Brasil, a Olho no Carro se tornou uma ferramenta indispensável para quem deseja comprar ou vender um carro com mais segurança.

A plataforma não só oferece dados cruciais sobre os veículos, mas também ajuda a evitar problemas futuros, proporcionando maior transparência e confiança no processo de compra.

Com o constante foco em inovação e parcerias estratégicas, a Olho no Carro continua a se destacar no mercado de consulta veicular, tornando-se uma referência para consumidores que buscam maior segurança nas transações de veículos usados.

A integração com o Gringo e o Sem Parar são apenas alguns dos passos para expandir ainda mais os serviços oferecidos pela plataforma.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

