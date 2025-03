Na corrida contra o tempo da cidadania italiana, esta empresa gaúcha já faz R$ 107 milhões

Conseguir a cidadania italiana virou uma corrida contra o tempo. Sem contar o fato de que, desde 2025, as taxas estão o dobro de caras, há projetos na Itália que podem limitar o direito só até os bisnetos e, a qualquer momento, o governo pode endurecer as regras. Resultado? Um salto na procura.

Quem pegou carona nessa onda foi a Nostrali, empresa de Caxias do Sul, na serra gaúcha, especializada no reconhecimento de cidadania. Criada há cerca de oito anos, ela se tornou uma das maiores do setor. Faturou 22 milhões de reais em 2022 e 60 milhões de reais em 2023 – alta de 175%, segundo o ranking Exame Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país. Ficou em nono lugar na categoria de 30 a 150 milhões de reais.

Ano passado, num novo crescimento, atingindo os 107 milhões de reais de receita. E o ritmo segue acelerado. Para 2025, a previsão é crescer mais 30% a 40%, chegando a 130 milhões de reais.

“A Itália não tem estrutura para atender tanta gente. São 30 milhões de descendentes no Brasil aptos a pedir a cidadania. Quem pode, está correndo atrás antes que fique ainda mais caro ou difícil”, diz David Manzini, fundador da empresa.

Para dar conta da alta demanda, a Nostrali aposta em tecnologia e inteligência artificial. “Só não crescemos mais porque precisamos estruturar melhor o atendimento. Esse ano, vamos investir forte nisso”, afirma Manzini.

Qual é a história de David e da Nostrali

Nascido em Florença, David Manzini chegou ao Brasil por acaso.

Formado em Direito na Itália, mudou-se para Caxias do Sul por causa da ex-esposa e logo percebeu algo que não conhecia na prática: a forte colonização italiana no sul do Brasil.

“Eu via nos livros sobre a imigração, mas nunca tinha visto com os próprios olhos. Quando cheguei aqui, me surpreendi. Lojas com nomes italianos, pessoas falando dialeto vêneto. Era como estar na Itália”, afirma.

No Brasil, começou a trabalhar com tradução e logo passou a ser procurado por descendentes que queriam tirar a cidadania.

“O tempo de espera no consulado era de 14 anos. Vi que havia uma demanda enorme por um serviço profissional e de qualidade”, diz.

O que começou como um trabalho pontual virou um negócio estruturado. A Nostrali cresceu rápido e hoje tem 150 funcionários. O Rio Grande do Sul e São Paulo são os principais mercados, cada um representando cerca de 35% do faturamento da empresa.

A explosão da cidadania italiana no Brasil

O Brasil tem uma das maiores populações de descendentes de italianos do mundo. A busca cresceu 400% entre agosto e outubro de 2024, impulsionada por três fatores principais:

Mudanças na Itália – Propostas de lei buscam restringir a cidadania até bisnetos, além de exigir conhecimento do idioma e residência no país. Aumento de custos – As taxas dobraram em 2025, chegando a 600 euros por requerente. Isso levou muitos brasileiros a adiantarem seus processos antes que ficassem ainda mais caros. Vantagens do passaporte – O passaporte italiano dá direito a morar e trabalhar na União Europeia, estudar lá sem ser na categoria de estudante internacional, além de facilitar a entrada nos Estados Unidos.

O método judicial, que antes era pouco utilizado, virou a principal alternativa para quem quer evitar a fila dos consulados ou viajar até o país. O processo pode ser concluído entre dois e três anos sem a necessidade de viajar para a Itália.

Qual será o futuro da Nostrali

O crescimento da Nostrali depende diretamente do ritmo da demanda. Mesmo com os custos mais altos, a procura segue intensa.

“Muita gente tem medo de perder o direito. A tendência é que a fila aumente e os preços subam ainda mais”, afirma Manzini.

Para continuar crescendo, a empresa investe em tecnologia para agilizar os processos e ampliar sua capacidade de atendimento.

“O mercado ainda tem muito espaço. Queremos estar prontos para absorver essa demanda e continuar liderando”, diz.

