13 franquias de beleza e saúde para investir a partir de R$ 37 mil

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), pelo segundo ano consecutivo, as franquias Saúde, Beleza e Bem-estar foram o segundo segmento que mais cresceu no mercado de franchising. Em 2021, os negócios do setor faturaram R$ 38 milhões, um crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior. As franquias de estética e saúde só perderam para os negócios de casa e construção, que cresceram 19,3%.

O mercado de beleza foi um dos poucos que continuou crescendo durante a pandemia. Segundo dados do Euromonitor, negócios relacionados à higiene e beleza cresceram 4,7% em 2020, sendo que o Brasil é quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo.

Entre as justificativas para o crescimento do setor mesmo durante a crise está o fato de que, com o isolamento social, muitas pessoas redirecionaram os recursos que seriam utilizados com lazer e viagens para cuidados pessoais.

Por isso, EXAME selecionou algumas opções de franquias do segmento Saúde, Beleza e Bem-estar para quem quiser aproveitar o bom momento do ramo. Como qualquer empreendimento, o ideal é estudar o mercado e conversar com outros franqueados antes de assinar o contrato.

As informações a seguir foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Confira, a seguir, 13 franquias para empreender no setor de saúde, beleza e bem-estar

1. Botocenter

A rede de clínicas de estética especializadas na aplicação de toxina botulínica. nasceu em 2019 na cidade de Recife com foco nos públicos das classes B e C. Atualmente a rede conta com 26 unidades e está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Sergipe, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Bahia e Pernambuco.

Investimento inicial total: a partir de R$ 97 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): De 12 a 24 meses

2. Cheia de Charme

Com 10 anos de existência, a Cheia de Charme é uma rede de salões de beleza que trabalha tanto com a venda de produtos quanto de serviços. Com 29 unidades espalhadas por três estados, a franqueadora não exige experiência do franqueado no ramo de estética. Entre os serviços, a marca trabalha com tratamentos para cabelos, manicure e pedicure, limpeza de pele, design de sobrancelhas, cílios, entre muitos outros.

Valor do investimento: a partir de R$ 230 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 18 a 24 meses

3. Spa Express

A SPA Express é uma microfranquia de saúde e beleza em domicílio. Entre os serviços oferecidos estão massagens, limpeza de pele e drenagem linfáticas. Com 46 unidades franqueadas, em 2021 a rede faturou R$ 4,5 milhões. Com modelo de negócio home based, o foco são cidades abaixo de 300 mil habitantes.

Investimento inicial total: A partir de R$ 37 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 10 a 12 mese

4. Yes! Cosmetics

A rede Yes! Cosmetics investe no lançamento de produtos de maquiagem, cuidados corporais e faciais, perfumaria e acessórios majoritariamente veganos com preços acessíveis.

Investimento inicial total: a partir de R$ 146 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): De 18 a 24 meses

5. Além do Olhar

Fundada em 2014, a Além do Olhar oferece serviços para micropigmentação, cílios, limpeza de pele, escovas, penteados, makeup e design de unhas, dentre outros. A empresária e apresentadora Ana Hickmann é sócia da franquia, que atualmente conta com mais de 50 unidades.

Investimento total: Entre R$ 70 mil e R$ 80 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 12 e 14 meses

6. Royal Face

Fundada em novembro de 2018, a rede é especializada no segmento de tratamentos estéticos em harmonização facial e corporal a preços baixos. A Royal Face já realizou mais de 300 mil procedimentos, atendendo mais de 160 mil clientes. A acessibilidade ao tratamento com o Carnê da Beleza foi o carro-chefe para o grande crescimento da Royal Face em três anos de operação. Atualmente, a marca está presente em 23 estados com cerca de 180 unidades inauguradas e quase 80 em fase de implantação com operações em todas as regiões do Brasil.

Investimento inicial total: a partir de R$169 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 16 a 21 meses

7. Giolaser

Rede de depilação a laser fundada pela atriz Giovanna Antonelli em 2013, que hoje pertence ao Grupo Salus, da empreendedora Carla Sarni. Só no primeiro semestre de 2021, a rede teve um crescimento de 333%.

Investimento inicial total: R$ 100 mil (para cidades a partir de 30 mil habitantes).

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): De 06 a 12 meses

8. Fast Escova

Com 168 unidades comercializadas, 83 em operação e unidades em implantação, em apenas três anos, a Fast Escova é uma das redes de franquias que mais cresceu no Brasil nos últimos dois anos. A marca nasceu da dificuldade de duas amigas, em encontrar um salão que atendesse sem hora marcada, para procedimentos rápidos, sem perder a qualidade.

Investimento inicial total: a partir de R$200 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 18 a 24 meses

9. Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento facial que tem a empresária e apresentadora Ana Hickmann como sócia da marca, além Wlamir Bello, especialista em orientação empresarial com anos de atuação pelo Sebrae, e o Grupo Kalaes. Atualmente a rede possui mais de 200 unidades em todo o país.

Investimento inicial total: R$ 470 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 15 e 20 meses

10. Mylash

A franquia nasceu em 2013 no Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros estúdios especializado em extensão de cílios no Brasil e a primeira a desenvolver a técnica internacional de extensão de cílios volume russo. A rede entrou para o mercado de franchising em 2018 e desde então soma 43 unidades, presentes em 8 estados.

Investimento inicial total: a partir de R$ 150 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 18 meses

11. Emagrecentro

Rede de franquias de emagrecimento e estética corporal, a Emagrecentro conta com 250 unidades em todo Brasil. Com 36 anos no mercado, a rede já atendeu mais de 3 milhões de clientes e conta com 250 unidades em 23 estados brasileiros.

Investimento inicial total: a partir de R$ 100 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 6 a 12 meses

12. Oral Sin

Fundada em 2004, no Paraná, a Oral Sinuma rede de franquias de implantes dentários do país e, desde 2009 atua no segmento de franquias. Atualmente, são mais de 450 unidades distribuídas por todas as regiões brasileiras. Além dos implantes, a rede também oferece atendimento clínico em geral, próteses dentárias, estética dental, ortodontia, toxina botulínica e enxerto ósseo.

Investimento inicial total: a partir de R$ 181 mil

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 35 meses

13. Pello menos

Rede de franquias de depilação fundada há quase 16 anos, a Pello Menos, atualmente, conta com mais de 45 unidades, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e registrou faturamento de R$ 30 milhões em 2021.

Valor do investimento: A partir de R$ 320 mil (incluso taxa de franquia)

Previsão de retorno (estimada pela franqueadora): 24 a 36 meses