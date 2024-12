Com dívida bilionária e novo CEO, esta rede de restaurantes dos EUA tenta se reerguer

A tradicional rede de restaurantes Red Lobster saiu da falência no mês passado, anunciando a conclusão de sua aquisição pela RL Investor Holdings LLC. A cadeia de frutos do mar está em uma onda de mudanças significativas.

“A Red Lobster agora é uma empresa mais forte e resiliente, e hoje é o início de um novo capítulo em nossa história”, afirmou Damola Adamolekun, CEO da Red Lobster. “Desde a inauguração do nosso primeiro restaurante em 1968, a Red Lobster se concentrou em servir aos clientes frutos do mar de alta qualidade a preços acessíveis. Sou fã da Red Lobster desde minha primeira experiência gastronômica aos 9 anos em Springfield, Illinois. Enquanto me preparava para assumir o papel de CEO, conheci centenas de clientes em todo o país que, assim como eu, são apaixonados pela Red Lobster.”

Adamolekun, de 35 anos, era o principal executivo da P.F. Chang's antes de assumir a rede de frutos do mar.

Investimento milionário

Com sua nova estrutura de propriedade, a empresa garantiu financiadores com histórico de investimentos bem-sucedidos no setor de restaurantes.

De acordo com Adamolekun, o plano de longo prazo para a Red Lobster inclui mais de US$ 60 milhões em novos financiamentos. O objetivo é implementar melhorias em todos os aspectos da operação. “Estou ansioso para trabalhar com nossa equipe de 30.000 pessoas para dar vida ao nosso plano”, destacou o CEO.

Nos últimos cinco meses, a rede enfrentava uma dívida de mais de US$ 1 bilhão. Segundo Adamolekun, “será a maior reviravolta da história da indústria dos restaurantes”.

Reforma no cardápio

Para atrair novos clientes e reconquistar antigos, a rede está retomando tradições e reformulando o cardápio. Entre as novidades, os hush puppies — bolinhos que acompanham peixe frito — estão de volta.

"Houve uma revolta nas redes sociais quando tiramos os hush puppies do menu", revelou Adamolekun. “Espero uma debandada nos nossos restaurantes porque estamos trazendo os hush puppies de volta.”

Outros pratos incluídos são:

Vieiras enroladas em bacon;

Bisque de lagosta;

Pappardelle de lagosta;

Frango com crosta de parmesão.

Além disso, a empresa está renovando seu molho tártaro para recuperar o sabor da receita original, conforme anunciado no Facebook.

Desafios para o futuro

Adamolekun também destacou o desejo de tornar a Red Lobster "relevante, atraente e emocionante" para uma nova geração de consumidores. Ele pretende se inspirar em redes como a Chili's, que enxugaram seus cardápios e apostaram em pratos populares nas redes sociais, como o TikTok.

Entretanto, a rede também precisa manter sua base fiel. Atualmente, 40% dos clientes têm mais de 55 anos, um grupo que a Red Lobster denomina como “tradicionalistas de qualidade”. O desafio será equilibrar a inovação com a preservação das preferências desse público.