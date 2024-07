Com BYD e Huawei, cresce presença de marcas chinesas em Dubai

A presença de marcas chinesas no Oriente Médio está aumentando. Nas principais ruas de Dubai, outdoors gigantes da BYD e Huawei são bastante visíveis. Os jovens locais estão acostumados a usar o TikTok para socializar e compram produtos feitos na China em plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço como Shein, Temu e AliExpress.

O Dubai Mall, um dos maiores centros comerciais do mundo, inaugurou este ano a “Chinatown”. Em uma grande área do primeiro andar do Dubai Mall, a decoração combina elementos chineses como lanternas vermelhas, pêssegos cor-de-rosa e esculturas gigantes de pandas, reunindo várias marcas chinesas como Haidilao e Xiaomi.

Embora, em comparação com a região do Sudeste Asiático, o número de marcas e tecnologias chinesas atualmente estabelecidas no Oriente Médio não seja tão grande quanto se imagina, um número crescente de empresas chinesas está aumentando sua presença no mercado do Oriente Médio.

Como o maior parceiro comercial de Dubai, a China é um mercado de importância estratégica. Até o primeiro trimestre de 2024, a Câmara de Comércio de Dubai tinha mais de 5.100 empresas membros chinesas ativas, das quais 362 se juntaram nos primeiros três meses deste ano.

Para atrair empresas chinesas, a Câmara de Comércio de Dubai levará uma delegação de negócios para Pequim no final de agosto para realizar o Fórum de Negócios de Dubai. A China foi escolhida como o destino inaugural da jornada internacional do evento devido ao seu papel crucial na economia global, especialmente nos setores industrial, comercial e de tecnologia avançada. Todos os fóruns serão realizados em mandarim, o que reflete a importância que Dubai dá ao mercado chinês.

A realização do evento é um passo importante para alcançar a agenda econômica de Dubai (D33), e atrair empresas de tecnologia emergente da China é vista como um pilar-chave para impulsionar o desenvolvimento da economia digital dos Emirados Árabes Unidos. A estratégia planeja dobrar o tamanho da economia de Dubai nos próximos dez anos e consolidar sua posição entre as três maiores cidades do mundo.

A agricultura e a segurança alimentar, energia limpa, inteligência artificial e projetos de infraestrutura também são áreas prioritárias para atrair empresas chinesas para Dubai e aprofundar a cooperação estratégica sino-árabe.

Empresas chinesas ainda estão na fase inicial de prospecção

Enquanto o Oriente Médio intensifica seus esforços para atrair investimentos chineses, empresas chinesas que buscam globalização também estão acelerando sua entrada no Oriente Médio. Dubai é o portal para todas as empresas internacionais, incluindo empresas chinesas, para entrar nos países do Oriente Médio.

Assim como a economia digital dos Emirados Árabes Unidos está apenas começando, as operações e o posicionamento de empresas chinesas relacionadas à digitalização ainda estão na fase inicial de prospecção local, e espera-se que mais empresas chinesas encontrem maiores oportunidades e desafios à medida que a infraestrutura digital local se desenvolve.

De acordo com dados oficiais, a participação das vendas de varejo do comércio eletrônico nos Emirados Árabes Unidos saltou de 4,2% em 2018 para 11,4% em 2023, atingindo US$7,1 bilhões, enquanto as vendas de varejo totais cresceram 6% anualmente, atingindo US$63 bilhões. Estima-se que as vendas de comércio eletrônico nos Emirados Árabes Unidos atinjam US$11,5 bilhões até 2028.

No que diz respeito ao pagamento, embora Alipay e WeChat Pay já possam ser usados em várias partes do Sudeste Asiático, ainda não estão amplamente disponíveis nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, alguns comerciantes, incluindo a loja livre de impostos (Dutyfree) do Aeroporto Internacional de Dubai, já aceitam métodos de pagamento digital da China, e a colaboração relevante também está acelerando.

Além do pagamento, o desenvolvimento do comércio eletrônico local também depende da atualização da indústria de logística de entrega. Atualmente, a J&T Express também entrou no mercado do Oriente Médio. Em janeiro de 2022, as redes de operação da J&T na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos foram oficialmente inauguradas, marcando a mais recente expansão de sua rede logística no Oriente Médio. Atualmente, a J&T possui vários centros de logística e pontos de entrega em Dubai, e sua rede de serviços cobre toda a região do Oriente Médio.

Um relatório recente publicado conjuntamente pelo distrito de comércio eletrônico do sul de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e a Euromonitor International, uma agência de pesquisa de mercado global, mostra que o tamanho do mercado de comércio eletrônico na região do Oriente Médio em 2023 é de cerca de US$ 29 bilhões, um aumento de 11,8% anualmente; espera-se que nos próximos 5 anos mantenha uma taxa de crescimento composto anual de 11,6% e cresça para mais de US$ 50 bilhões até 2028.

