Colapso de IPO da Ant coloca em risco comissão de US$400 milhões

Para banqueiros de investimento, a oferta pública inicial da Ant Group era o tipo de operação para aumentar bônus que poderiam financiar a compra de um carro caro, um barco ou até mesmo uma casa de férias. Sorte deles caso não tenham se antecipado. Negociadores de bancos como Citigroup e JPMorgan Chase esperavam uma comissão estimada de quase US$ 400 milhões para coordenar a listagem em Hong Kong. No entanto, ficaram a ver navios depois que o IPO foi abruptamente suspenso em Hong Kong e em Xangai dias antes da estreia das negociações. Executivos do alto escalão próximos à transação disseram estar chocados e tentando descobrir o que vem pela frente.

E, nos bastidores, profissionais financeiros do mundo todo ficaram impressionados com o surpreendente drama entre a Ant e reguladores da China e o caos causado em bancos e firmas de investimento. Os bancos envolvidos na oferta pública inicial de Hong Kong ainda não receberam nenhuma comissão considerável pela transação, já que quase todas estavam vinculadas à conclusão da oferta, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

Mas a reviravolta é tão sem precedentes que é improvável que signifique quaisquer questões mais amplas para subscrição de ações na Ásia. “Os riscos regulatórios da China certamente estão sendo destacados, mas não espero que isso incentive mais empresas chinesas em massa a buscarem IPOs nos Estados Unidos”, disse Steven Leung, diretor executivo da UOB Kay Hian, em Hong Kong. “Quando a China impõe mudanças regulatórias, se isso vai afetar sua empresa, terá um impacto independentemente de onde for o mercado da listagem”, disse Leung por telefone na quarta-feira.

Um banqueiro sênior cuja empresa participava da oferta disse que ficou chocado ao saber da decisão de suspensão do IPO quando a notícia foi divulgada. Falando sob a condição de não ser identificado, ele disse não saber quanto tempo pode levar para que a confusão seja resolvida e que pode demorar dias para medir o impacto sobre o interesse dos investidores.

Investidores institucionais que planejavam comprar ações da Ant descreveram ter procurado seus banqueiros, mas apenas receberam respostas legalistas que hesitavam em fornecer qualquer informação útil. Alguns banqueiros até se esquivaram de perguntas sobre outros assuntos. Quatro bancos que lideram a oferta provavelmente ainda receberão um pagamento nominal pelo trabalho. Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley e China International Capital Corp. foram coordenadores do IPO de Hong Kong, encarregados de fazer a ponte com a bolsa e garantir a exatidão dos documentos da oferta.

Os coordenadores recebem a maior fatia no prospecto, bem como uma pequena comissão adicional por seus problemas, que os bancos que coordenam a oferta da Ant ainda devem receber, de acordo com uma das pessoas. Ainda assim, esses pagamentos são insignificantes em comparação com os ganhos gerados ao trazer ordens de investidores.

Com a oferta suspensa, os bancos do IPO da Ant em Hong Kong ainda não receberam nenhuma comissão de subscrição, disseram as pessoas. A Ant planejava pagar até 1% do tamanho da oferta, totalizando até US$ 198 milhões, de acordo com um documento. Embora esse valor seja inferior à média das comissões vinculadas a IPOs em Hong Kong, a magnitude da operação indicava que abrir o capital da Ant traria altos ganhos para os bancos. As comissões de corretagem, que teriam somado US$ 178 milhões, também desapareceram, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

Credit Suisse Group e o chinês CCB International tiveram papéis importantes na oferta de Hong Kong, trabalhando para supervisionar o marketing do IPO como coordenadores globais ao lado do Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley e CICC. Dezoito outros bancos – incluindo Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e uma série de empresas locais – tiveram papéis de menor peso na venda de ações.

Embora não esteja claro exatamente quanto os subscritores receberão no final, por enquanto é improvável que haja muito mais do que uma compensação por suas despesas até que a oferta seja retomada. A Ant não divulgou as comissões para o plano do IPO de Xangai. Representantes da Ant e os principais bancos coordenadores do IPO não quiseram comentar ou não responderam de imediato a pedidos de comentário.

–Com a colaboração de Crystal Tse, Sonali Basak e Sridhar Natarajan.