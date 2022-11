Claro entra na onda e lança coleção de NFTs para a Copa do Mundo

Patrocinadora regional da Copa do Mundo do Catar, a operadora Claro entrou na onda dos NFTs e vai oferecer uma coleção exclusiva para os seus clientes. Serão sete modelos de NFTs temáticos, um para cada rodada da competição.

Os ativos também garantem um par de ingressos para a festa da Budweiser, a BUDX, evento em que a marca de cerveja transmite os jogos. Por rodada, a operadora vai distribuir 10 NFTs, chegando a 70 criptoativos ao longo da competição.

As artes digitais serão inspiradas em acontecimentos dos jogos e, após a rodada em que foi obtida, passará por atualização a inserção dos resultados das partidas.

Às vésperas, as NFTs invadiram o mundo futebol. A Fifa lançou os seus primeiros NFTs usando uma plataforma exclusiva no Blockchain Algoran, a Visa anunciou coleção própria no começo do mês e, mais recentemente, o atacante Cristiano Ronaldo apresentou os seus tokens criados em parceria com a Binance.

Como participar

As artes serão liberadas com antecedência pela operadora e estarão disponíveis antes de cada rodada, logo que contemplam a festa da Budweiser. Os clientes com interesse precisam ter acesso Claro clube, programa de fidelidade para quem tem pós-pago, banda larga ou Claro tv+.

Como são produtos com números limitados, a mecânica vai funcionar de acordo com a ordem de chegada, daí a importância de acompanhar os lançamentos.

Uma vez na página do Claro Clube, o cliente pode resgatar o voucher do NFT e direcioná-lo para carteira digital, onde receberá o “mint”, que é uma espécie de registro que confirma a propriedade do criptoativo.

A operadora também preparou um tutorial em que explica o processo de resgaste ou de criação de carteira digital, caso o cliente seja um iniciante neste novo universo.

