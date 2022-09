FIFA lança NFTs de 'pacote de figurinhas' em plataforma exclusiva no blockchain Algorand

Em meio às expectativas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, os torcedores de futebol poderão contar não apenas com o famoso álbum de figurinhas, mas também com a tecnologia dos tokens não fungíveis (NFTs). A FIFA lançou nesta sexta-feira, 23, os primeiros NFTs de sua plataforma exclusiva no blockchain Algorand.

Inspirados em sucessos do mercado de NFTs como NBA Top Shot e NFL All Day, os tokens não fungíveis da FIFA são comercializados em “pacotes de figurinhas” que, após abertos, mostram vídeos de momentos icônicos da história da Copa do Mundo. Cada vídeo é selecionado de forma aleatória e pode ser mais ou menos raro.

Um dos vídeos, por exemplo, é o gol de Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, que marcou a vitória do Brasil no torneio. Espera-se que momentos da próxima Copa em 2022 no Catar também sejam registrados e comercializados na plataforma futuramente.

Cada “pacote” é comercializado na plataforma FIFA+ Collect por US$ 4,99, o equivalente a cerca de R$ 26.

Segundo a FIFA, os NFTs seriam uma espécie de complemento e evolução dos álbuns de figurinhas comuns.

"Assim como recordações e figurinhas, esta é uma oportunidade acessível para os fãs de todo o mundo se envolverem com seus jogadores favoritos, momentos marcantes e muito mais em novas plataformas”, disse o diretor de negócios da FIFA, Romy Gai.

No entanto, para aqueles que enxergam os NFTs da FIFA como uma oportunidade de investimento que irá valorizar no futuro, é preciso estar atento aos detalhes do projeto.

Ao contrário de sucessos como NBA Top Shot e NFL All Day, os tokens da FIFA+ Collect não se esgotaram tão rápido. Com uma tiragem expressiva, foram colocados à venda 532.980 “pacotes” nesta sexta-feira, 23, ainda disponíveis para compra.

A parceria entre a FIFA e o blockchain Algorand foi anunciada em maio deste ano. Além de um contrato de patrocínio, o acordo previa que Algorand iria contribuir com o desenvolvimento da “estratégia da FIFA para ativos digitais”, com foco em tokens não fungíveis. Na ocasião foi divulgado também que a Algorand fornecerá uma “solução oficial de carteira suportada por blockchain" vinculada à federação.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, expressou sua satisfação com a parceria, dizendo que era uma “indicação do compromisso da FIFA em buscar continuamente canais inovadores para o crescimento sustentável da receita”. Na época, o anúncio da parceria contribuiu para uma valorização instantânea de 20% da ALGO, criptomoeda nativa da rede.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok