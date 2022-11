Torcedores poderão criar NFTs da Copa do Mundo em tempo real com ação da Visa

A Visa, parceira oficial da FIFA, anunciou o lançamento de uma coleção própria de NFTs e uma experiência híbrida relacionada à Copa do Mundo FIFA no Catar 2022. Os NFTs serão vendidos em um leilão na Crypto.com, corretora de criptomoedas que é patrocinadora oficial do evento esportivo.

Segundo a Visa, o leilão traz artes digitais inspirada em gols icônicos de cinco jogadores lendários transformadas em NFTs exclusivos. Já a experiência híbrida será lançada ainda neste mês na forma de um campo interativo no FIFA Fan Festival em Doha, no Catar, onde os fãs poderão criar arte digital inspirada em suas próprias jogadas.

Nesta experiência, os fãs elegíveis terão a opção de transformar essa arte digital num NFT exclusivo, graças a uma parceria com a Crypto.com.

“Com a aproximação da Copa do Mundo da FIFA 2022, queremos celebrar o futebol, a arte e a tecnologia através das lentes que tornam a Copa do Mundo da FIFA tão especial — fãs alucinadamente apaixonados, atletas lendários e, por algumas semanas, a capacidade de unir o mundo de uma forma singularmente conectada”, disse Andrea Fairchild, vice-presidente sênior e head de Patrocínios da Visa.

Coleção de NFTs da Visa

No caso do leilão dos NFTs, ele reúne cinco obras de arte exclusivas inspiradas em gols icônicos marcados na Copa do Mundo da FIFA™ e na Copa do Mundo Feminina FIFA™ por atletas lendários: Jared Borgetti, Tim Cahill, Carli Lloyd, Michael Owen e Maxi Rodriguez, transformadas em NFTs.

A arte digital foi criada com a ajuda de um algoritmo da XK Studios, que traduziu as jogadas icônicas em obras de arte dinâmicas.

Os NFTs são colecionáveis, exclusivos e, ao final do leilão, os fãs que derem o lance vencedor receberão o NFT em sua carteira na Crypto.com, juntamente com um arquivo de alta qualidade da arte para impressão e um souvenir assinado pelo(a) jogador(a) que aparece no NFT arrematado.

A Visa informa que doará toda a renda do leilão à Street Child United, organização beneficente constituída e em operação no Reino Unido, cuja missão é combater o forte estigma que recai sobre crianças em situação de rua no mundo todo.

“A Copa do Mundo FIFA™ é um dos eventos esportivos mais esperados do mundo, e estamos incrivelmente animados para oferecer aos fãs uma nova forma de participar desse acontecimento épico”, diz Steven Kalifowitz, chefe de marketing do Crytpo. com. “Estamos muito animados em nos associarmos à Visa para realizar o e oferecer aos fãs a oportunidade de criar e colecionar os souvenirs mais exclusivos da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™, que serão eternizados na blockchain.”

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Fãs se transformam em artistas no FIFA Fan Festival™

A Visa convida milhares de fãs para criar suas próprias jogadas lendárias no espaço localizado no centro do FIFA Fan Festival™, em Doha (19 de novembro a 18 de dezembro). Eles entrarão em um campo digital de LED equipado com tecnologia de rastreamento para capturar e transformar suas jogadas icônicas em arte digital, que lhes será enviada por e-mail como lembrança.

Além de tentarem marcar um gol ou mostrarem suas habilidades enquanto jogam com outros fãs para criar sua obra de arte dinâmica personalizada, os fãs poderão escolher o esquema de cores baseado em suas seleções nacionais favoritas. Os fãs elegíveis também podem optar por receber a arte digital transformada num NFT exclusivo.

Ao longo da experiência imersiva, os fãs podem conhecer as novas maneiras pelas quais a Visa está ajudando a movimentar o dinheiro no mundo, o que inclui o uso de novas tecnologias como criptomoedas e soluções digitais que possibilitam que mais pessoas tenham acesso à economia global.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok