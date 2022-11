Cristiano Ronaldo anuncia coleção de NFTs em parceria com corretora cripto

Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol em atividade, anunciou que vai lançar na sexta-feira, 18, sua primeira coleção de tokens não-fungíveis (NFTs). A ação faz parte de uma parceria com a corretora de criptoativos Binance, que também negociará os itens digitais quando eles forem disponibilizados.

Em comunicado, a Binance informou que a parceria com o jogador deve durar "muitos anos", contando com uma campanha de marketing global nos próximos dias para "introduzir os fãs à Web3 através do mundo dos NFTs".

A primeira coleção de NFTs ligada a Cristiano Ronaldo será disponibilizada a partir das 6h, contando com sete estátuas animadas divididas em quatro níveis de raridade. As estátuas retratam "um momento icônico de sua vida, das bicicletas que definiram sua carreira até sua infância em Portugal".

As estátuas de maior raridade serão leiloadas em 45 NFTs no marketplace próprio da Binance. Os lances iniciais serão de US$ 10 mil (R$ 53,10 mil, na cotação atual) para os cinco de maior raridade e US$ 1700 para os de raridade intermediária (R$ 9 mil, na cotação atual).

Outros 6,6 mil NFTs de raridade menor serão oferecidos na plataforma Binance Launchpad, com o menor valor chegando a US$ 77 (R$ 409, na cotação atual) para os de raridade comum.

Segundo a Binance, os NFTs terão benefícios exclusivos dependendo do grau de raridade, incluindo mensagens pessoais de Cristiano Ronaldo, produtos autografados, surpresas de cortesia e participação em ações promocionais.

Caso os interessados estejam se registrando na exchange pela primeira vez, eles poderão ter acesso também a "surpresas especiais", incluindo uma edição limitada de NFTs do jogador.

A expectativa da corretora de criptoativos é lançar uma nova série de NFTs de Cristiano Ronaldo no início de 2023, que também será exclusiva da exchange.

"Foi importante para mim criar algo memorável e único para os fãs, pois eles são uma grande parte do meu sucesso”, disse Cristiano Ronaldo no comunicado. “Com a Binance, consegui fazer algo que não apenas captura a paixão pelo esporte, mas também recompensa os fãs por todos esses anos de apoio”.

