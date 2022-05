5 programas de aceleração de startups com inscrições abertas; veja lista

Para auxiliar pequenas empresas e empreendedores de olho no crescimento de suas companhias, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando programas de aceleração e chamadas de inovação aberta para as startups brasileiras.

Diante de tantas opções e para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste momento. Confira abaixo:

Cinco programas de aceleração para startups com inscrições abertas

WOW

A WOW, aceleradora composta por mais de 300 investidores-anjo, anunciou a abertura de uma nova rodada de aceleração de startups, o #batch22. O programa terá duração de 12 meses, será totalmente remoto e tem como objetivo impulsionar novos negócios na validação de product-market fit e estruturação de crescimento.

As inscrições para o processo de aceleração da nova rodada podem ser feitas no site da WOW, até o dia 23 de maio. Para as selecionadas, o prêmio inicial é de R$300 mil, além do apoio da equipe da WOW para estruturação de novas rodadas e mentorias individuais.

Masterclass gratuita com Marcus Marques

Para ajudar pequenos e médios empresários a acelerarem o crescimento de suas empresas, a EXAME se juntou com Marcus Marques e criou a Marterclass Acelere a sua Empresa. Durante o treinamento, que é totalmente virtual e gratuito, o próprio Marcus ensinará, com base na sua experiência, tudo o que os empreendedores precisam saber para ter uma empresa com processos mais inteligentes, pessoas mais competentes e crescimento acelerado.

O encontro acontece na próxima segunda-feira, 23 de maio, às 19h30. Para se inscrever e ter acesso ao conteúdo gratuitamente, basta clicar aqui (ou no botão abaixo) e preencher o formulário.

QUERO ME INSCREVER NA AULA GRATUITA

Alper

A corretora de seguros Alper, por meio da Alper Digital, está com as inscrições abertas para a 4ª edição do seu programa de aceleração de startups. Serão selecionadas cinco startups para participar de um programa de 12 meses que tem como objetivo gerar valor por meio de negócios, relacionamento e infraestrutura, sem solicitação de equity. Podem participar fintechs, insurtechs, logtechs, entre outras. As inscrições podem ser feitas, até dia 13 de junho, no link.

Eurofarma Synapsis

A farmacêutica Eurofarma abriu uma nova chamada para a edição mais recente de seu programa de inovação aberta, o Synapsis. O propósito é conectar a empresa a diferentes startups da América Latina e suas soluções — que podem criar novas verticais e parcerias com a própria Eurofarma. Os desafios estão relacionados às áreas de logística, finanças, comercial, marketing, vendas, entre outros.

Além de conectar as empresas à farmacêutica, o programa também oferece a oportunidade de as startups testarem suas soluções e tecnologias por meio de um projeto-piloto remunerado. As inscrições estão abertas até 19 de junho, e podem ser feitas pelo site da Eurofarma.

Ventiur e + A Educação

A Aceleradora Ventiur e a + A Educação, ecossistema para ensino superior e profissional, fecharam uma parceria para selecionar, investir e impulsionar startups do meio educacional. O objetivo é identificar e oferecer suporte para soluções tecnológicas na área de educação para que edtechs possam enriquecer a jornada dos alunos na aprendizagem. Os investimentos para as selecionadas serão de R$500 mil, além das conexões com investidores, mentorias e treinamentos. Inscrições podem ser feitas pela página do programa.

O que é um programa de aceleração?

De modo geral, os programas de aceleração de startups costumam, como sugere o nome, acelerar empresas em estágio inicial. O objetivo é ajudar startups a solucionarem seus principais problemas e, a partir de conexões com mentores por um determinado período de tempo, permitir que elas estejam mais próximas de agentes que podem agilizar a chegada de seus produtos e serviços ao mercado ou amadurecer empresas já em funcionamento.

Alguns programas estão baseados apenas na troca de conhecimentos e interações diretas com representantes de grandes companhias e conselheiros. Outros incluem também investimentos financeiros nas startups participantes em troca de uma participação societária, chamada de equity.

Por que participar de um programa de aceleração?

Mesmo nos casos em que não há investimento financeiro, um programa de aceleração pode ser muito vantajoso para startups. A proximidade com outros empreendedores, investidores e mentores de grandes empresas pode aumentar as chances de novos negócios e parcerias, além do conhecimento transmitido por representantes com certa experiência em suas respectivas áreas — o que, em boa medida, pode ajudar empresas iniciantes a decidir os rumos a seguir.